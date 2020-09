Egy párkapcsolat csak akkor tartós igazán, ha minél nagyobb válságokat képes átélni és megoldani. Ha együtt és külön-külön képesek szüntelenül megújulni.

Ez alaptörvény, mivel minden szüntelenül változik. A testünk is, a lelkünk is, és az életünk is. A változás pedig minden sejtünkben, lelkünk érlelődésében, felnövekedésben és az öregedésben azt jelenti, hogy amíg a földön élünk szüntelenül meghalunk és föltámadunk. Kamaszkorunkban nem azok voltunk, akik most vagyunk, s a jövőben leszünk. Barátságok, szerelmek s minden emberi kapcsolatunk azért múlnak el, mert képtelenek a megújulásra. S ami hernyó-korunkban még jó volt, lepke korunkban már nem jó, mert megváltoztunk, mások lettünk. Egy hernyó egy pillangóval már nem érzi jól magát. Egy lakodalmon két másik ember ül, mint egy ezüst-, vagy aranylakodalmon.

A régit hiába keresi a másikban, mert nem az már, aki volt.