A legjobb és legfontosabb hang, amit csakis önmagadban hallhatsz, az a Bíztatás. Ez jön lelked legmélyéről.

Másoktól várjuk. Néha az is sokat ér, de nem elég. Magunkat kell hallani, főleg nehéz helyzetekben. Egy-egy jó szó feldobja az embert, óriási értéke van, de ha ezt nem kapod meg belülről, lelked mélyéről, akkor minden bíztatás kevés.

Igazából a depresszió oka az, hogy nem halljuk meg igazi valónk hangját. Ott van, eltemetve. Olyan, mintha nem kelne fel a Nap, kinyitod a szemed, s mégis sötét van. Ma is, holnap is, holnapután is. Természetellenes helyzet. Ne tűrd. Akármennyi okod is van a rossz hangulatodra, tudd, hogy egyik ok sem elég. Halál sincs. S Nap örökké felkel!