Irodalmi kvíz: rájössz, hogy melyik világhírű író vagy költő művéből idéztünk?

Irodalmi kvízünk segítségével most kiderítheted, mennyire ismered a 19. századi amerikai és angol költők műveit. Készen állsz, hogy felidézd a kor legnagyobb alakjait, mint Edgar Allan Poe, Emily Brontë, Oscar Wilde és legismertebb alkotásaikat? Lássuk, mennyire ismered a nagy klasszikusokat! Válaszold meg a kérdéseket anélkül, hogy rákeresnél az interneten! Felkészültél?

Irodalmi kvíz: 10 idézetet 10 különböző híres költő művéből

Forrás: Shutterstock

Irodalmi kvíz: nem csupán a versek szerelmeseinek

A 19. század az irodalom egyik legizgalmasabb és legfontosabb időszaka volt, különösen az amerikai és angol költészet számára. A nagy költők, mint Walt Whitman, Emily Dickinson, Lord Byron vagy Percy Bysshe Shelley, mind hozzájárultak ahhoz, hogy a költészet valóban maradandó művészeti ág legyen. Műveik ma is hatással vannak az irodalomra, és bár bizonyára te is ismered a nevüket, a kérdés az, mennyire tudod felidézni a legfontosabb alkotásaikat. Ezekre a kérdésekre nem biztos, hogy kapásból rávágod a választ, pedig az iskolában biztosan te is tanultál már róluk! Teszteld a tudásodat most ezzel a kvízzel! Kinek a művéből idéztünk?