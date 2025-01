7+1 érdekesség, amit nem tudtál a 125 éve született Fekete Istvánról

Fekete István művei nem csupán bűbájos, ugyanakkor tanulságos történetei és szerethető karakterei miatt olyan értékesek, hanem azért, mert tudományos szempontból is pontosak. A legendás író 125 éve született és élete tele volt fordulatokkal. Ezek közül szemezgettünk 7+1 érdekességet.

Fekete István nem csak az ifjúsági irodalomban alkotott kiemelkedőt.

Forrás: Fortepan / Hunyady József

1. Nem író volt az elsődleges foglalkozása

Talán sokan nem tudják, de Fekete István szakmáját tekintve mezőgazdászként végzett és gazdatisztként sikeres karriert futott be, több gazdaságban is fellendítette a termelést. Az irányítása alatt tenyésztett kosokkal még több rangos díjat is bezsebelt.

2. Először 3 évesen járt vadászaton

Élete során rendszeresen járt vadászni, első vadászélményét még három éves korában szerezte.

3. Fekete Istvánnak nem csak az ifjúsági regényei kiemelkedőek

Noha legtöbben ifjúsági regényeiről ismerik, a termékeny író felnőtteknek is írt műveket, ezek közül a Zsellérek, Ballagó idő, Hajnal Badányban és Gyeplő nélkül a legismertebbek. Fekete István első regénye, A koppányi aga testamentuma a Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság pályázatán első díjat nyert.

4. Eleinte egy vadászati szaklapba írt cikkeket

Fekete István korai írói szárnypróbálgatásai a Nimród című vadászati szaklapban publikált szakcikkek, vadászati beszámolók voltak.

5. Fekete István írói karrierjét rókák inspirálták

Gazdatiszti munkája során egy ízben a traktor nyomában járó rókákról írt a Nimródba, a cikket elolvasva barátja, a híres Afrika-kutató Kittenberger Kálmán, aki egyben a lap szerkesztője volt, bátorította, hogy írjon mást is. Fekete István megfogadta a tanácsát, mindannyiunk örömére.

6. Csupán pár hetet töltött a Kis-Balatonnál

A Kis-Balaton varázslatos élővilágát bemutató Tüskevár című remekmű alapján arra következtethetünk, hogy Fekete István évekig élt a tájegységben, valójában azonban csak pár hetet töltött ott.

Fekete István néhány hetet tartózkodott a Kis-Balatonon - Ez adott inspirációt a Tüskevárhoz.

Forrás: Wikipedia/Derzsi Elekes Andor

A Fekete István látogatóközpont érdekes, átfogó kiállítást nyújt a környék élővilágáról és az író ott töltött idejéről.

7. Fekete István műveit milliós példányszámban adták ki

Az egyik legsikeresebb magyar írók között van, Fekete István regényeit 2002-ig mintegy 8.700.000 számban adták ki.