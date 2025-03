Kvíz: 151 éve született a szemfényvesztés magyar legendája – Te mit tudsz Harry Houdiniről?

Harry Houdini 151 évvel ezelőtt született, a férfi, aki a lehetetlen határait feszegette, és akinek neve mára egyet jelent a csodával. Weisz Erik néven, egy zsidó rabbi gyermekeként Budapesten látta meg a napviágot, a mai Csengery utcában 1874. március 24-én. Négyéves volt, amikor az elszegényedett, hétgyerekes család kivándorolt Amerikába. A Wisconsin állambeli Appleton városában nőtt fel, később sokszor ezt adta meg születés helyének is. Magát amerikai hazafinak tartotta. Alig 17 évesen már fellépett különböző mutatványokkal. 18 évesen már közel 4 percig volt képes egy levegővel a víz alatt maradni. Erre gyerekkora óta edzette magát, leginkább a fürdőkádban, később pedig ez a képessége a mutatványai fontos összetevőjévé lett.

Harry Houdini kvíz: 10 szemfényvesztő kérdés a híres szabadulóművészről

Houdini 24 éves korában futott be egy bilincsből szabadulós mutatvánnyal, és később is az efféle trükkök váltak a védjegyévé. Ki tudott szabadulni kényszerzubbonyból, leszögelt ládából, széfből, koporsóból, börtöncellából, egy idő ezek kombinációiból, akár a víz alatt is. A mutatványait kiváló drámai érzékkel építette fel, a közönség mindig azt hihette, hogy ők lesznek a tanúi annak, amikor Houdini végül rajta veszt az istenkísértő kihívásával. De több titkot most nem árulnánk el róla. Az alábbi kvízben most te is tesztelheted a tudásod. Lássuk, te mennyit tudsz a világhírű bűvészről?