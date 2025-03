Kvíz: tíz emberből kilenc elvérzik ezen a kőkemény filmes teszten

Kvízünkből most megtudhatod, mennyire emlékszel a legnagyobb hollywoodi alkotások legikonikusabb idézeteire. A hangosfilm hivatalos megszületése – 1927-ben, Alan Crosland rendezésében bemutatott A dzsesszénekes című Warner-musical – óta számos nagyszabású dráma, komédia és romantikus alkotás látott napvilágot. Ezek nemcsak történetükkel, látványukkal, művészi mondanivalójukkal vagy színészi alakításaikkal váltak a nagy kedvenceinkké, hanem azokkal a vicces, inspiráló és örök érvényű mondatokkal is, melyek azóta is velünk élnek. Nem véletlen, hogy a magyar szinkron ennyire híres!

Kvíz: 10 klasszikus alkotás, 10 ikonikus idézet

Ha az egyik kedvenc hobbid, hogy a régi filmeket böngészed, és szabadidőben mindig újranézed a kedvenc filmjeidet, sorozataidat, akkor ez a nagy filmes kvíz nem fog gondot okozni számodra. Az alábbi filmes idézeteket még azok is fel fogják ismerni, akik magát a filmet talán még nem is látták. Egyes mondatok az írói zsenialitás eredményei, míg mások spontán születtek a forgatás során – egy színész, a rendező vagy akár egy stábtag kreativitásának köszönhetően váltak legendássá. Minden kérdésben egy ikonikus idézetet találsz, a feladatod pedig csupán annyi, hogy kitaláld, melyik filmből származik. Készen állsz, hogy megmérettesd tudásod? Induljon a kvíz, és tudd meg, hány filmklasszikust ismersz fel egyetlen idézet alapján! Csak a legnagyobb filmrajongók tudják mind a 10 kérdésre a helyes választ. Hajrá!