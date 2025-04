Növelnéd a produktivitást? Ismerkedj meg a teljesítményjavító színekkel!

A pszichológia tudománya régóta vizsgálja a színek hatását a hangulatunkra. Ennél érdekesebb, hogy egy tanulmány bebizonyította, hogy nemcsak szeszélyes kedélyállapotunkat, hanem teljesítményünket is befolyásolhatják a színek. Vajon melyek a teljesítményjavító színek?

Ha a maximumot hoznánk ki magunkból, vessük be a teljesítményjavító színeket.

Forrás: Shutterstock

Színpszichológia alapjai és alkalmazása

A színek hatása bizonyított pszichés hatásokkal is bír, egy-egy szín jelentése kultúránként eltér, de még az emberi nyelvek szintjén is megmutatkozik. Az egyes színek különböző fénytörések, hullámhosszok, melyeket a szem másképp érzékel és különböző pszichológiai hatást vált ki. Ezt a tulajdonságát a marketing szakma régóta kihasználja a színeknek, de újabban a pszichológia tudománya is felfedezte a potenciálját.

Az emberi szem mintegy 10 000 színárnyalatot képes megkülönböztetni, amit a három alapszínből „kever ki”: pirosból, sárgából és kékből.

A színterápia régóta elterjedt kiegészítő kezelés mentális problémákkal küzdőknek, a lelki harmónia javása érdekében, persze a pszichoanalízis mellett. A mindennapi életben például téli depressziót lehet mérsékelni élénk, meleg színekkel, teljesítményjavító színekkel pedig a legtöbbet hozhatjuk ki magunkból.

A színek hatása az emberi teljesítményre és a teljesítményjavító színek

Nemrégiben a Brit Kolumbiai Egyetem vizsgálta a színek hatását az emberi produktivitásra, és arra az eredményre jutottak, hogy a kék és piros a teljesítményjavító színek. Mindkét alapszín fokozta a kognitív teljesítményt, abban viszont nm volt egyetértés, hogy melyik ad nagyobb löketet a produktivitásnak.

A piros elsősorban a részletorientált feladatokban lehet a teljesítmény hasznára, mint például lektorálás, memorizálás, mivel éberré tesz minket.

A kék szín előnyei azonban messze túlmutatnak ezen, mivel az innovációk és előrehaladás szempontjából nélkülözhetetlen kreatív tevékenységek elvégzését teszi hatékonyabbá. Tehát ha ötletelünk, ihletet keresünk vagy új megoldásokat akarunk kidolgozni, vegyük magunkat körül kék tárgyakkal

Teljesítményjavító színek királykékben

A kék szín és a teljesítmény összefüggését a Harvard Medical School kutatói vizsgálták. Minden az agy fényrecetoraival áll összefüggésben: a kék szín erősen kapcsolódik a természetes alvás-ébrenlét ciklushoz, agyunk a fényerővel, nappali fénnyel, a kék égbolttal társítja. Ez stimulálja az agyat, optimalizálja a teljesítményét, erőforrásait, növekszik tőle a bizalom.

Ez pedig tökéletes ahhoz, hogy agyunk éber, mégis kellően ellazult legyen a kreatív feladatokhoz.

Így aki nagyobb projektbe vágta a fejszéjét, elméjének teljes kapacitással kell működnie érdemes a kék teljesítményjavító színeket bevetnie, mivel az motivál és fokozza a kognitív teljesítményt. Azonban nem árt tisztában lenni vele, hogy a kék szín jellemzői az elalvást épphogy hátráltatják, nem véletlen, hogy a kék fény belekavar a cirkadián ritmusba. Ezért érdemes bekapcsolni a kék fényt csökkentő funkciót.