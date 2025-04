Több a közös Szoboszlai Dominikben és David Beckhamben, mint bárki gondolná

A szerelmi élet: Victoria Beckham vs. Buzsik Borka

Posh és Beck, a leghíresebb futball-házasság.

És most jön a csavar, ahol tényleg nehéz nem észrevenni a párhuzamokat. Beckham és Victoria kapcsolata egykor a futball és a popzene tökéletes házasságának tűnt. Egy fiatal, sikeres, lehengerlő futballsztár és egy ikonikus énekesnő – mi lehetne ennél nagyobb PR-álom? A Posh & Becks márkát olyan tudatosan építették, mint egy luxusautót, és a mai napig az egyik legismertebb sztárpárként tartják őket számon.

És akkor itt van Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka. Bár a magyar középpályás szerelmi életéről kevesebb szó esik, egy biztos: Borka legalább annyira vonzó, mint Victoria fénykorában, és ő is építi a saját karrierjét influenszerként és modellként. A páros közös fotói ugyan még nem köszönnek vissza óriásplakátokról, de ha így folytatják, akár ők is Magyarország „Beckham-házaspárjává” válhatnak. Egy dolog biztos: Dominik és Borka nem riadnak vissza attól, hogy megmutassák a luxusélet apróbb részleteit – legyen szó egzotikus nyaralásokról vagy designer cuccokról.

Arról nem is beszélve, hogy David és Victoria is a húszas éveikben házasodtak össze, ahogy a közelmúltban Dominik és Borka is. És ha a pletykák igaznak bizonyulnak, hasonlóan fiatalon válnak szülőkké is, mint a legendás Bechkam-páros.

A médiafigyelem és a botrányok árnyékában

David Beckhamnek sokszor meggyűlt a baja a sajtóval.

Ha valaki ennyire reflektorfényben van, a bulvársajtó sem fogja békén hagyni. Beckham és Victoria kapcsolata során rengeteg botránnyal és pletykával kellett megküzdeniük – a legnagyobb visszhangot Rebecca Loos állítólagos viszonya keltette. Bár David és Victoria ezt sikeresen túlélte, és mára az egyik leghíresebb házaspárrá váltak, kétségtelen, hogy a médiafigyelem néha fullasztó is lehetett számukra.

Szoboszlai eddig még elkerülte a hasonló botrányokat, de már most érezhető, hogy a magánéletére is egyre nagyobb fókusz kerül. A friss házasok vajon felkészültek arra, hogy az életük minden pillanatát nagyító alatt figyelik majd?