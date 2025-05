Jó hír vagy rossz hír? Melyiket választanád először? Sokat elárul a személyiségedről

„Van egy jó és egy rossz hírem. Melyikkel kezdjem?” — mindenkinek ismerős a szituáció, a legtöbben voltak már ilyen helyzetben. Abba azonban már kevesen gondolnak bele, hogy vajon miért szeretnék a mindent elsöprő, nyomasztó hírt hallani először, míg másoknál inkább a léleksimogató változat élvez prioritást, de olyanok is akadnak, akiknek teljesen mindegy, melyikkel kell szembesülniük első körben. Akár hiszed, akár nem, a választásod tükrözi a személyiségedet, valamint azt is, hogyan kezeled a stresszt és az érzelmeket. Ez a személyiségteszt segít abban, hogy még közelebb kerülj önmagadhoz, és egy kicsit világosabban megértsd a döntéseid miértjét.

Személyiségteszt, amelyben megtudhatod, hogy mit árul el rólad a személyiéged a döntéseid során

Forrás: Getty Images

A személyiségteszt, amely a választásod alapján ad pontos képet a személyiségedről

Ha a rossz hírt választod először

Azok, akik habozás nélkül rögtön rávágják, hogy a rossz hírt szeretnék letudni először, általában határozottak. A realitás talaján járnak, és érzelmileg is szilárdak. Ha te is ebbe a táborba tartozol, jó eséllyel olyan vagy, aki egy kicsit sem szereti a halogatást, ezért szeretnéd a lehető leghamarabb megtudni akár a legfájóbb hírt is, hogy rövid időn belül cselekedhess. Ha a rossz hírt választod, az azt mutatja, hogy nagyon erős jellem vagy, aki minden kikozmetikázott, szépen csengő szó nélkül képes megbirkózni a valós problémákkal.

Ha a jó hírt választod először

Ha fontos számodra, hogy először valami biztatót hallj, az annak a jele, hogy érzelmileg fel kell készülnöd a kihívásokra. Amennyiben a jó hír mellett tetted le a voksodat, lényeges számodra, hogy pozitivitással felvértezve nézz szembe a következő rossz hírrel. Egy percig se aggódj — ez nem a gyengeség jele, csupán egy finom módja annak, hogy gondoskodj magadról és védd a lelkedet. Fontos, hogy felvillanjon legalább egy aprócska fény, mielőtt belépsz a sötét verembe, ezzel pedig semmi probléma sincs az ég világon.

Ha azt válaszolod, hogy mindegy

Az is jelentőséggel bír, ha azt mondod, nem érdekel, melyiket hallod először. Ez azt tükrözi, hogy érzelmileg próbálsz semleges maradni. Valószínűleg rugalmas személyiség vagy, aki képes uralkodni az érzelmein, és kordában tartja azokat még vészhelyzetekben is. Nem függsz attól, milyen sorrendben kapod az információkat, mert bízol benne, hogy bármi történjék is, nem omlasz össze, és kitartasz.