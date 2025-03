Szex és New York, a szexi biblia — 15 szextipp az ikonikus sorozatból

Carrie, Samantha, Charlotte és Miranda minden epizódban megmutatták, hogy a szex nem csupán egy kötelező gyakorlat, hanem egy izgalmas, felfedezésre váró világ. Hoztunk 15 merész tippet, amelyeket megismerhettél már a Szex és New York sorozatból de most érdemes követned is őket a párkapcsolatodban és hálószobában.

A Szex és New York ikonikus tanácsait.

A Szex és New York Biblia

Ne félj a határaid feszegetésétől!

Samantha Jones mottója: „Csak egyszer élünk, miért ne élveznénk?” Próbálj ki új pozíciókat, helyszíneket vagy akár játékokat – a komfortzónádon kívül kezdődik az igazi élvezet!

A szexi fehérnemű csodákra képes

Charlotte szerint a tökéletes fehérneműben egy nő magabiztosabbnak és kívánatosabbnak érzi magát. Akár egy csipkés szett, akár egy vadító body, egy jól megválasztott darab új szintre emelheti az éjszakát.

A dirty talk művészete

Carrie Bradshaw sem riadt vissza egy kis pikáns beszédtől – és te se tedd! Egy jól elhelyezett pajzán mondat felforrósíthatja a hangulatot, és megadhatja az est alaphangját.

Ne becsüld alá a szemkontaktust!

Az egyik legerősebb eszköz az érzékiség növelésére az intenzív szemkontaktus. Samantha szerint „egyetlen nézés többet mond ezer szónál” – próbáld ki, és figyeld a hatást!

Fedezd fel az előjáték erejét

Miranda azt vallotta, hogy egy jó előjáték felér egy egész esti maratonnal. Ne siess, hagyd, hogy az izgalom fokozatosan épüljön fel, és élvezd ki minden pillanatát!

Hallgass a kedvenc karaktereidre!

Ne félj irányítani!

Emlékszel, amikor Samantha kezébe vette az irányítást az ágyban? Az önbizalom hihetetlenül vonzó – merj te is dominánsabb szerepet vállalni!

A kísérletezés az élet sója

Charlotte kissé prűd volt, de még ő is felismerte, hogy néha érdemes új dolgokat kipróbálni. Játsszatok szerepjátékot, próbáljatok ki érzéki masszázst vagy kísérletezzetek a hőmérsékletekkel!

A spontán szex izgalma

Az egyik legjobb dolog a Szex és New York világában, hogy a karakterek soha nem ragadtak bele a rutinba. Néha egy gyors légyott egy váratlan helyen éppen azt az izgalmat hozhatja, amire szükségetek van!

A megfelelő kiegészítők csodákat művelhetnek

Ne félj bevezetni néhány játékot az együttlétekbe – ahogy Samantha mondaná: „Ha van egy kis segítség, miért ne használnánk?”

Ne hagyd ki a reggeli szexet!

Egy gyors és szenvedélyes reggeli menet nemcsak feldobja a napodat, hanem a kapcsolatodat is felfrissíti!

Tanuld meg, mi hoz lázba igazán

Ahogy Miranda is mondta: „Ha te nem tudod, mit szeretsz, más hogyan találhatná ki?” Kísérletezz egyedül, és ismerd meg a saját tested!

Kommunikáció, kommunikáció, kommunikáció!

Carrie szerint „a jó szex a nyílt kommunikációval kezdődik.” Ne félj kimondani, mit szeretnél és mi esik jól – a partnered hálás lesz érte!

Ne feledd az utójátékot sem!

Az összebújás, a suttogás és az apró érintések legalább olyan fontosak, mint maga az aktus. Egy kis extra törődés még közelebb hozhat titeket egymáshoz.

A magabiztosság a legszexibb tulajdonságod

Samantha szerint egy nő akkor a legvonzóbb, ha tudja, mit akar. Ha magabiztos vagy az ágyban, az a partneredet is izgalomba hozza!

Élvezd ki minden pillanatát!

A legfontosabb tanulság: ne vedd túl komolyan! A szex nemcsak a technikáról szól, hanem az élvezetről, az intimitásról és az önfeledt pillanatokról is. Lazíts, nevess, és engedd, hogy az ösztöneid vezessenek!