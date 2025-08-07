Mennyire emlékszel a Csupasz pisztolyra? Töltsd ki a kvíz, hogy megtudd!

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
A '80-as és '90-es évek egyik legnagyobb agymenése egyértelműen a Csupasz pisztoly filmsorozat volt. A Leslie Nielsen által megformált Frank Drebin hadnagy úgy oldotta meg a bűnügyeket, mint egy részeg pantomimművész egy jégen: instabilan, véletlenszerűen és valahogy mégis mindig sikeresen.

Hamarosan érkezik a Csupasz pisztoly legújabb része. 
Mielőtt Liam Neeson feldobja a jelvényt... - Nézzünk egy Csupasz pisztoly tesztet!

A filmek a ZAZ trió (Zucker–Abrahams–Zucker) agyszüleményei, akik már a „Légcsavar!” és a „Nagyon különleges ügyosztály” sorozattal is bizonyították, hogy a logikátlan logika és a túlzásig fokozott paródia örökérvényű humorforrás. És ha azt hitted, a banánhéjon való elcsúszás már kiment a divatból – Drebin hadnagy gondoskodott róla, hogy újra menő legyen.

Most pedig jön Liam Neeson főszereplésével az új Csupasz pisztoly, és ha ez nem lenne elég abszurd, akkor még ott van az is, hogy a Taken-filmek véresen komoly főhőse ezúttal egy teljesen más fajta „különleges készséget” fog bevetni: a komikus időzítést. A készítők szerint Neeson nem paródiává válik, hanem a paródia lesz Liam Neesonná.

De mielőtt megnéznéd az új részt, nézz szembe a legkeményebb kihívással: a Csupasz pisztoly rajongói kvízzel. Készen állsz?

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Mi volt Frank Drebin rangja a rendőrségnél?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Melyik híresség játszotta el saját magát, amikor a stadionban célponttá vált?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Mit tesz Frank Drebin, amikor egy sajtótájékoztatón elfelejt kikapcsolni a mikrofont?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Melyik városban játszódnak a filmek?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Milyen színű volt Drebin legendás szolgálati kocsija?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Mi volt a filmek egyik visszatérő poénja az üldözések során?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Ki volt Frank Drebin romantikus érdeklődése, mai szóval élve crush-a?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Mi történt mindig a főcímdal alatt, amikor a rendőrautó szirénázva haladt?

 

Csupasz pisztoly-reboot: Liam Neeson fenékdublőrrel tér vissza

Liam Neeson utoljára húzza elő a pisztolyt, de nem biztos, hogy minden poén betalál. A kritikusok imádják, a Z generáció meg csak pislog. Vajon sikerül újra elsütni a Csupasz pisztolyt?

Csupasz pisztoly-reboot: Liam Neeson fenékdublőrrel tér vissza

Liam Neeson tragikusan elhunyt nejének tesvére megtörte a csendet: ezt gondolja a színész és Pamela Anderson kapcsolatáról

Biztosan nem kell már sokáig várni ahhoz, hogy kiderüljön, valójában milyen kapcsolat van a két színész között. Akárhogy is legyen, Pamela Anderson és Liam Neeson nagyon jól mutatnak együtt.

Liam Neeson tragikusan elhunyt nejének tesvére megtörte a csendet: ezt gondolja a színész és Pamela Anderson kapcsolatáról

Nem tudta tartani a száját a bennfentes: elmondta az igazságot Pamela Anderson és Liam Neeson kapcsolatáról

A Csupasz pisztoly szereplőinek románca a képernyőn kívül is folytatódik? Nagyon úgy tűnik, Pamela Anderson és Liam Neeson egymásba szerettek. Legalábbis egy jólértesült szerint, aki ki is kotyogta, mi van a két színész között.

Nem tudta tartani a száját a bennfentes: elmondta az igazságot Pamela Anderson és Liam Neeson kapcsolatáról

 

