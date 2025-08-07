Mennyire emlékszel a Csupasz pisztolyra? Töltsd ki a kvíz, hogy megtudd!

A '80-as és '90-es évek egyik legnagyobb agymenése egyértelműen a Csupasz pisztoly filmsorozat volt. A Leslie Nielsen által megformált Frank Drebin hadnagy úgy oldotta meg a bűnügyeket, mint egy részeg pantomimművész egy jégen: instabilan, véletlenszerűen és valahogy mégis mindig sikeresen.

Hamarosan érkezik a Csupasz pisztoly legújabb része.

Mielőtt Liam Neeson feldobja a jelvényt... - Nézzünk egy Csupasz pisztoly tesztet!

A filmek a ZAZ trió (Zucker–Abrahams–Zucker) agyszüleményei, akik már a „Légcsavar!” és a „Nagyon különleges ügyosztály” sorozattal is bizonyították, hogy a logikátlan logika és a túlzásig fokozott paródia örökérvényű humorforrás. És ha azt hitted, a banánhéjon való elcsúszás már kiment a divatból – Drebin hadnagy gondoskodott róla, hogy újra menő legyen.

Most pedig jön Liam Neeson főszereplésével az új Csupasz pisztoly, és ha ez nem lenne elég abszurd, akkor még ott van az is, hogy a Taken-filmek véresen komoly főhőse ezúttal egy teljesen más fajta „különleges készséget” fog bevetni: a komikus időzítést. A készítők szerint Neeson nem paródiává válik, hanem a paródia lesz Liam Neesonná.