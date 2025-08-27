H2O-kvíz: mennyire emlékszel gyerekkorod kedvenc sellőinek történetére?

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Kővári F. Luca
2025.08.27.
Derítsd ki, mennyire emlékszel kedvenc sellőid történetére! Irány a H2O kvíz!

Imádtad a H2O sorozatot? Kívülről tudtad a főcímdalát és az összes nyaraláson azt játszottad a medencében, hogy te vagy Cleo, Emma vagy Rikki? Akkor ez a H2O kvíz neked szól! 

Forrás: imdb

H2O kvíz: nosztalgiázz kedvenc gyerekkori sellőiddel!

A 2006-tól induló és 2010-ig tartó Disney Channel-en vetített sorozat 78 résszel büszkélkedhetett. Claire Holt, Indiana Evans és Phoebe Tonkin 4 évig bújtak a 16 éves sellő lányok szerepébe, akik igyekeztek titokban tartani különleges képességeiket, miközben az erős barátságot és az önelfogadást közvetítették az akkori tinédzsereknek. 

A sorozat annyira népszerű volt, hogy több mint 120 országban, világszerte körülbelül 250 millióan követték a három sellőlány kalandjait. 

Az Ausztráliában játszódó szerelmes történet tele volt szörfösökkel, delfinekkel, szigetekkel, amik miatt ez egy igazi nyári sikersorozat volt. Lássuk, mennyire emlékszel a több szálon futó, izgalmas tinidráma történéseire! Teszteld a tudásod!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/7 Melyik lány képessége a víz mozgatása?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/7 Mi Rikki képessége?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/7 Kivel van szerelmi viszonya Emmának a sorozat elején?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/7 Mi a neve Cleo barátjának?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/7 Milyen hatása van a teliholdnak a sellők képességeire?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/7 Ki az, aki a későbbi évadokban csatlakozott a sellőkhöz?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/7 Mennyi évadból áll a sorozat?

 

