H2O-kvíz: mennyire emlékszel gyerekkorod kedvenc sellőinek történetére?

Imádtad a H2O sorozatot? Kívülről tudtad a főcímdalát és az összes nyaraláson azt játszottad a medencében, hogy te vagy Cleo, Emma vagy Rikki? Akkor ez a H2O kvíz neked szól!

H2O kvíz: Derítsd ki mennyire emlékszel a kedvenc sellőid sorozatára!

Forrás: imdb

H2O kvíz: nosztalgiázz kedvenc gyerekkori sellőiddel!

A 2006-tól induló és 2010-ig tartó Disney Channel-en vetített sorozat 78 résszel büszkélkedhetett. Claire Holt, Indiana Evans és Phoebe Tonkin 4 évig bújtak a 16 éves sellő lányok szerepébe, akik igyekeztek titokban tartani különleges képességeiket, miközben az erős barátságot és az önelfogadást közvetítették az akkori tinédzsereknek.

A sorozat annyira népszerű volt, hogy több mint 120 országban, világszerte körülbelül 250 millióan követték a három sellőlány kalandjait.

Az Ausztráliában játszódó szerelmes történet tele volt szörfösökkel, delfinekkel, szigetekkel, amik miatt ez egy igazi nyári sikersorozat volt. Lássuk, mennyire emlékszel a több szálon futó, izgalmas tinidráma történéseire! Teszteld a tudásod!