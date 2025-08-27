Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Csak az emberek 15 százaléka tudja megfejteni ezt a logikai feladványt – Te köztük vagy?

Shutterstock - Roman Samborskyi
teszt IQ-teszt feladvány
Hajdú Viktória
2025.08.27.
Egy apró videó, egy még apróbb kérdés – és a többség totál elvérzik rajta. Ha viszont sikerül megfejtened, simán nevezheted magad IQ-teszt nindzsának.

Na jó, mind tudjuk, hogy az internet tele van „zseni tesztekkel”. Van, ahol a csillagjegyedből derül ki, hogy titokban Einstein vagy, máshol meg az, hogy a kedvenc pizzafeltéted alapján valójában Nobel-díjas agyad van. De most jön egy olyan logikai feladvány, ami tényleg próbára tesz. A neten kering egy videós IQ-teszt, amit a statisztikák szerint csak az emberek 15%-a tud helyesen megoldani. Igen, jól olvastad, tízből több mint nyolc ember elbukik rajta.

IQ-teszt
Te meg tudod oldani ezt a trükkös IQ-tesztet? 
Forrás: Shutterstock

Okosabb vagy, mint a többség? Fejtsd meg ezt az IQ-tesztet!

A feladat első ránézésre egyszerűnek tűnik, sőt, annyira könnyűnek, hogy sokan épp emiatt nem kapják el a fonalat. Egy klasszikus csapdahelyzet. Túl sokat gondolkodsz rajta, aztán hirtelen minden logikád összeomlik, és már ott tartasz, hogy az ablakon bámulva próbálod megérteni a világ értelmét.

A videó először ártatlanul kérdez, majd hirtelen szembesülsz a ténnyel. Vagy rávágod a jó megoldást, vagy azonnal lebuksz, hogy a matekórán te voltál az, aki inkább a pad alatt rajzolgatta a tankönyv margójára a Metallica-logót.

Szóval? Zseniális IQ-harcos, vagy egy átlagos halandó vagy? Teszteld!

Feladvány: egy parkoló sorban öt hely van, számozásuk valahogy így néz ki: 16, 06, 68, 88, ??, 98. Mi van „??” helyén?

A válasz a legtöbb nézőt meglepi

Mi az? 87. És hogy miért? Mert ha fejjel lefelé fordítod a képernyőt, a számok sorban: 86, 87, 88, 89, 90, 91. A hiányzó helyezésben a 87 szerepel, de mivel fejjel lefelé látod, az „87” látszik „78”-nak… A kérdezés módja és nézőpont - na meg a vizuális csavar - csapja be az elmédet.

Egyből megvan a helyes válasz? Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a saját baráti társaságodban is te vagy az, aki először megtalálja a kulcsot a szabadulószobában, vagy aki a Monopolyban mindig kiszámolja, mikor érdemes venni a vasutat.

De vigyázat: ha nem jössz rá elsőre, ne érezd magad kevésnek. Ez a feladvány pont arról híres, hogy megvezeti az embert. A logika kiszúr velünk, mi pedig szépen besétálunk a csapdába. 

