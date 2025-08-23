Emlékszel még a Blöff ikonikus jeleneteire? Teszteld le magadat kvízünkkel

1999-ben robbant be a mozikba Guy Ritchie első nagy dobása, a Blöff, ami azóta is az egyik legidézettebb gengszterfilm. A londoni alvilág színes figurái, a gyémántcsempészet, a lezsírozott bokszmeccsek világát máig élvezet nézni. Egyes poénokon halálra tudod röhögni magad, már ha szereted a fekete humort. A film óta tudjuk: soha ne hidd el, amit hallasz, és soha ne bízd a kutyára a gyémántot. Fontos útmutatókat is kaptunk a gengszterélethez. Az emlékezetes karakterek mellett a magyar szinkron is zseniálisra sikerült. Most, hogy felkerült a Netflix műsorára, itt az ideje újranézni, nem mellesleg éppen 25 éve volt a film premierje.

Jason Stathem a Blöffben a Török szerepében

Forrás: IMDb

Emlékszel még a Blöff cselekményére? Derítsd ki most!