Emlékszel még a Blöff ikonikus jeleneteire? Teszteld le magadat kvízünkkel

Northfoto - Columbia Pictures
kultfilm Brad Pitt Guy Richy Netflix gengszter
Pópity Balázs
2025.08.23.
25 éve robbant be a mozikba Guy Ritchie mára már kultfilmmé vált remekműve. A Blöff azóta is ott szerepel a filmrajongók top 10-es listáján. Az alábbi kvízből kiderül, mennyire emlékszel a film cselekményére és Brad Pitt legendás akcentusára.

1999-ben robbant be a mozikba Guy Ritchie első nagy dobása, a Blöff, ami azóta is az egyik legidézettebb gengszterfilm. A londoni alvilág színes figurái, a gyémántcsempészet, a lezsírozott bokszmeccsek világát máig élvezet nézni. Egyes poénokon halálra tudod röhögni magad, már ha szereted a fekete humort. A film óta tudjuk: soha ne hidd el, amit hallasz, és soha ne bízd a kutyára a gyémántot. Fontos útmutatókat is kaptunk a gengszterélethez. Az emlékezetes karakterek mellett a magyar szinkron is zseniálisra sikerült. Most, hogy felkerült a Netflix műsorára, itt az ideje újranézni, nem mellesleg éppen 25 éve volt a film premierje.

blöff
Jason Stathem a Blöffben a Török szerepében
Forrás:  IMDb

Emlékszel még a Blöff cselekményére? Derítsd ki most!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/6 Milyen állat nyeli le a gyémántot a filmben?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/6 Mivel keresi a kenyerét Mickey, Brad Pitt vándorcigány karaktere?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/6 Hogy hívják a Török állandó társát és segítőjét?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/6 Ki játszotta Avi-t, az amerikai üzletembert, aki Londonba repül a gyémántért?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/6 Miért nevezik „Golyófogúnak” Tonyt?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/6 Hol játszódik a film legnagyobb része?

 

