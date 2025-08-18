Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Vissza a 90-es évekbe: emlékszel ezekre a legendás számítógépes játékokra? Teszteld a tudásod

Shutterstock - Pressmaster
kvíz számítógépes játék teszt videójátékok
Ha a gyerekkorod a joystick, a kazettás konzol és a képernyő előtt töltött éjszakák jegyében telt, ez a kvíz neked szól! Nézd meg, mennyire emlékszel még a legendás videójátékokra, amelyek meghatározták a 90-es éveket.

Az ezredforduló előtt a számítógépes játékok még nem jelentettek több millió dolláros ipart, inkább egy titkos kaput egy másik világba. A videójáték akkoriban egyszerre volt menekülés, szórakozás és kihívás: shooter, stratégia és kaland keveredett, sokszor egyetlen floppyra préselve. Aki egyszer is elindította a Doomot, az tudja, hogy a retró gamek nemcsak pixelekből álltak, hanem igazi adrenalinlöketet adtak.

Super Nintendo konzol - retró videójáték
Oh, azok a csodás 90-es évek, amikor a suliból hazaérve konzolokon videójátékoztunk...
Forrás: Shutterstock

Videójátékok, amik sosem mennek nyugdíjba

Emlékszel még a Mortal Kombat véresen brutális összecsapásaira, amiket meglátva a szülők azonnal ki akarták kapcsolni a gépet? Vagy amikor órákig próbáltál végigvinni hibátlanul egy pályát a Super Mario világában? Ezek a retró videójátékok nemcsak szórakoztattak, de kitartásra, fegyelemre, összpontosításra is megtanítottak minket - újra és újra nekifutni egy szekciónak még akkor is, ha tízszer egymás után “Game Over” villogott a monitoron. Hiszen itt még a legtöbb számítógépes játék esetén ismeretlen volt a mentési pont, volt 3 életed, utána kezdhetted elölről az egészet. Fair? Hát ezt a szót nem a 90-es évek játékaira találták ki. Mi mégis imádtuk mindegyiket!

Miért nosztalgiázunk még mindig?

A retró videójátékok különlegessége, hogy sosem voltak túl bonyolultak, mégis hatalmas élményt adtak. Nem kellett online frissítéseket várni, nem volt DLC, csak mi, a gép és a kihívás. Ezek a játékok összekötöttek barátokat, testvéreket, sőt, néha az egész család együtt izgult egy pályán. Ez az egyszerű, nyers varázs az, ami miatt még ma is újra elővesszük a régi kedvenceket – és amiért nem lehet betelni a nosztalgiával.

Most rajtad a sor!

Teszteld magad a retró kvízünkben, és derítsd ki, mennyire emlékszel a 90-es évek legendás számítógépes játékaira!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Melyik számítógépes játék látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Melyik számítógépes játék látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Melyik számítógépes játék látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Melyik számítógépes játék látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Melyik számítógépes játék látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Melyik számítógépes játék látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Melyik számítógépes játék látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Melyik számítógépes játék látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Melyik számítógépes játék látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Melyik számítógépes játék látható a képen?

 

Sokat várnak az új Mortal Kombat-filmtől – Itt van a magyar előzetes

Minden részletre figyeltek, és a látványos összecsapásokból most sem lesz hiány.

Videójáték a párkapcsolatban – Hogyan találhatjátok meg az egészséges egyensúlyt?

A videojátékokat sokan bélyegzik „kapcsolatrombolónak”, de vajon tényleg ennyire fekete vagy fehér a helyzet?

Ezek az ételek fognak végleg eltűnni a magyar asztalokról a Z generáció miatt – Íme, a lista

A Z generáció miatt örökre eltűnhetnek a magyar asztalokról a tradicionális ételek, helyettük trendi, egészségtudatos fogások kerülnek előtérbe.

 

