Megnéznéd az augusztus 20-ai tűzijátékot? — Ilyen időjárás vár ránk az államalapítás ünnepén

Augusztus 20-án derült égre ébred az ország. Az időjárásra szerda reggel sem a csapadék, sem a szél nem lesz jellemző, enyhe idő és gyenge légmozgás várható.

A 2024 augusztus 20-ai tűzijáték — Vajon az időjárás idén is kegyes lesz?

Forrás: ANADOLU AGENCY

Íme, mit tartogat az időjárás augusztus 20-ra!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerint estig napos időre számíthatunk gomoly- és fátyolfelhőkkel, majd nyugat felől az északnyugati tájak fölé már érkezhetnek vastagabb felhők is. Estig csapadéknak még kicsi az esélye, estétől elsősorban az Észak-Dunántúlon és tágabb térségében van esély záporra, zivatarra. A déli, délnyugati szél időnként megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke délután 29-35 fok között alakul.

Tehát, nem az időjáráson múlik, hogy megnézd tűzijátékot.