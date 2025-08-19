Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Megnéznéd az augusztus 20-ai tűzijátékot? — Ilyen időjárás vár ránk az államalapítás ünnepén

ANADOLU AGENCY - SERHAT CAGDAS
meteorológia augusztus 20. tűzijáték időjárás előrejelzés
Life.hu
2025.08.19.
Minden évben sokan várják az augusztus 20-ai ünnepséget, és minden évben az utolsó pillanatig izgulunk, vajon az időjárás kegyes lesz-e, és megtartják-e az évtizedek óta az államalapítás ünnepét jelképező budapesti tűzijátékot. Mutatjuk, milyen időjárásra számíthattok szerdán!

Augusztus 20-án derült égre ébred az ország. Az időjárásra szerda reggel sem a csapadék, sem a szél nem lesz jellemző, enyhe idő és gyenge légmozgás várható.

időjárás, tűzijáték
A 2024 augusztus 20-ai tűzijáték — Vajon az időjárás idén is kegyes lesz? 
Forrás: ANADOLU AGENCY

 

Íme, mit tartogat az időjárás augusztus 20-ra!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerint estig napos időre számíthatunk gomoly- és fátyolfelhőkkel, majd nyugat felől az északnyugati tájak fölé már érkezhetnek vastagabb felhők is. Estig csapadéknak még kicsi az esélye, estétől elsősorban az Észak-Dunántúlon és tágabb térségében van esély záporra, zivatarra. A déli, délnyugati szél időnként megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke délután 29-35 fok között alakul.

Tehát, nem az időjáráson múlik, hogy megnézd  tűzijátékot.

