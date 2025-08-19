Megnéznéd az augusztus 20-ai tűzijátékot? — Ilyen időjárás vár ránk az államalapítás ünnepén

Augusztus 20-án derült égre ébred az ország. Az időjárásra szerda reggel sem a csapadék, sem a szél nem lesz jellemző, enyhe idő és gyenge légmozgás várható.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerint estig napos időre számíthatunk gomoly- és fátyolfelhőkkel, majd nyugat felől az északnyugati tájak fölé már érkezhetnek vastagabb felhők is. Estig csapadéknak még kicsi az esélye, estétől elsősorban az Észak-Dunántúlon és tágabb térségében van esély záporra, zivatarra. A déli, délnyugati szél időnként megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke délután 29-35 fok között alakul.
Tehát, nem az időjáráson múlik, hogy megnézd tűzijátékot.
