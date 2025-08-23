Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Csak a sólyomlátású emberek képesek megfejteni ezt a rejtvényt: te közéjük tartozol?

Csupán az emberek 1%-a képes megtalálni az egyetlen eltérő számot. Te közéjük tartozol? Teszteld nyomozói képességeidet és látásod ezzel az optikai illúzióval!

Készen állsz egy komoly fejtörőre, ami az IQ-tesztek legnehezebbjei közé tartozik? Akkor íme egy villámgyors, mindössze hét másodperces képes optikai illúzió, aminek megfejtése csak a legélesebb szemű nyomozóknak sikerülhet. A képen folyamatosan ismétlődő 421-es számokat látsz, ám valahol közöttük ott bujkál egyetlen olyan szám, ami különbözik. Ezeket a rejtvényeket úgy tervezték, hogy túljárjanak az elménken és próbára tegyék az észlelési és megfigyelési képességeidet. Sikerül megfejtened, vagy kifog rajtad? Ez csak egyféleképpen derülhet ki! Ha vállalkozol a kihívásra, akkor ne habozz tovább. Íme a kép, egyetlen egy különböző számmal. De ne feledd: csupán hét másodperced van megtalálni.

Képes optikai illúzió
Optikai illúzió: hol az egyetlen szám, ami különbözik a többitől?
Forrás: jagranjosh

Optikai illúzió: találd meg az eltérő számot 7 másodperc alatt!

Be tudod bizonyítani, hogy az IQ-d 140 felett van, és a látásod tökéletes? Első ránézésre úgy tűnik, hogy ez a számokból álló optikai illúzió egy ismétlődő „421” sorozatból áll. Ám ebben az ismétlődő „421” mintában valahol ott rejtőzik egy különleges, eltérő szám. Sikerül megtalálnod ezt az egyedi, eltérő számot ebben az optikai illúzióban? Ne feledkezz meg az időkorlátról, ami egy plusz nehezítés, hiszen mindössze hét másodperc alatt kell ráakadnod! Ne csalj az IQ-teszt megfejtése során. Ne lesd meg a megoldást lentebb és ne kérj segítséget. Ezek nélkül kell most bizonyítanod. Képes vagy rá? 

Állítsd be az órádat 7 másodpercre és figyeld meg a képet nagyon alaposan, de siess. Az idő gyorsan fogy… sikerült teljesítened ezt a feladványt? Ha megtaláltad az eltérő számot mielőtt lejárt az idő, gratulálunk! Ez egy olyan teljesítmény, ami megérdemli az elismerést. Ha még keresed a különböző számot, de nem sikerül ráakadnod, akkor görgess lejjebb a megoldásért, hogy kiderüljön, mi az az egyedi szám, amely el van rejtve az ismétlődő „421” sorozatban.

Optikai illúzió megoldás

Igaz, hogy ebben a feladványban nem voltak különböző színek és ábrák, pusztán csak számok. Viszont ez a kihívás így is a legnehezebbek közé tartozik. Ne csüggedj, ha most nem sikerült megfejtened. Minél több ilyen kihívásnak ugrasz neki, annál élesebb lesz a szemed és gyorsabb a gondolkodásod. Az ilyen típusú rejtvények gyakorlásával nemcsak az IQ-d fejlődik, hanem a megfigyelőképességed és a problémamegoldó készséged is jelentősen javul.

Optikai illúzió megoldás
Optikai illúzió megoldás
Forrás: jagranjosh

Vajon az ismerőseid képesek megfejteni ezt a képes IQ-tesztet? KÜLDD TOVÁBB nekik! Rendezzetek egy versenyt és derítsétek ki, vajon ki lesz az, aki a leggyorsabban megtalálja a páros számot? 

