IQ-teszt: 8 másodperc, egy kávézó és egy jól elrejtett baseballütő – Sikerül megtalálnod?

Készen állsz egy ütős agytornára? Használd sas szemed, és találd meg a baseballütőt ebben a kávézóban 8 másodperc alatt! Ez egy igazán trükkös IQ-teszt, de ha összpontosítasz és figyelsz a részletekre, nem lehetetlen megoldani! A baseballütő remekül beleolvad a környezetébe, de egy kis kitartással megtalálható. Állítsd be az órád 8 másodpercre vegyél egy mély levegőt, összpontosíts a feladatra és kezdődhet is a keresés!
Ebben a rejtvényben egy kávézói életkép tárul elénk: éppen csúcsidő van és tele van vendégekkel. Egy anyuka a kislányával most érkezett és helyet keres, a barátnők éppen a menüt tanulmányozzák, és van, aki már fizeti a fogyasztását. A rengeteg szín, forma és esemény, könnyen elterelheti a figyelmedet. De ne hagyd, hogy a részletek megtévesszenek! Koncentrálj, mert ebben az IQ-tesztben egy dolgod van: megtalálni a képen elrejtett baseballütőt, mielőtt lejár a 8 másodperc!
Íme egy kis motiváció a kereséshez: ha 8 másodpercen belül megtalálod a baseballütőt, akkor a megfigyelők legjobb 10%-ába tartozol. Kiválóan veszed észre még a legapróbb részleteket is, gyorsan gondolkodsz és nyomás alatt is jól oldod meg a feladatokat.
3 másodperc...
2 másodperc...
1 másodperc....
LEJÁRT AZ IDŐ!
Ha sikerült 8 másodpercen belül megtalálnod a baseballütőt, gratulálunk! Rendkívül intelligens és jó megfigyelőképességgel rendelkező ember vagy. Ha ezúttal nem jártál sikerrel ebben a kihívásban, ne csüggedj. Görgess lejjebb és nézd meg, hogy hol rejtőzött el a baseballütő!
A képen bejelölve láthatod, hogy hol rejtőzött a baseballütő. Vajon itt is kerested? Lehet, hogy igen, csak átsiklottál felette. Ha a következő feladványnál még figyelmesebb leszel, legközelebb már egy rejtett tárgy sem bújhat el előled!
