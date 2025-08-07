IQ-teszt: 8 másodperc, egy kávézó és egy jól elrejtett baseballütő – Sikerül megtalálnod?

Készen állsz egy ütős agytornára? Használd sas szemed, és találd meg a baseballütőt ebben a kávézóban 8 másodperc alatt! Ez egy igazán trükkös IQ-teszt, de ha összpontosítasz és figyelsz a részletekre, nem lehetetlen megoldani! A baseballütő remekül beleolvad a környezetébe, de egy kis kitartással megtalálható. Állítsd be az órád 8 másodpercre vegyél egy mély levegőt, összpontosíts a feladatra és kezdődhet is a keresés!

IQ-teszt: keresd meg a baseball ütőt 8 másodperc alatt!

Forrás: jagranjosh

IQ-teszt: itt a lehetőség, hogy bebizonyítsd, a legjobb megfigyelők közé tartozol!

Ebben a rejtvényben egy kávézói életkép tárul elénk: éppen csúcsidő van és tele van vendégekkel. Egy anyuka a kislányával most érkezett és helyet keres, a barátnők éppen a menüt tanulmányozzák, és van, aki már fizeti a fogyasztását. A rengeteg szín, forma és esemény, könnyen elterelheti a figyelmedet. De ne hagyd, hogy a részletek megtévesszenek! Koncentrálj, mert ebben az IQ-tesztben egy dolgod van: megtalálni a képen elrejtett baseballütőt, mielőtt lejár a 8 másodperc!