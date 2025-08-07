Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 7., csütörtök

IQ-teszt: 8 másodperc, egy kávézó és egy jól elrejtett baseballütő – Sikerül megtalálnod?

nehéz feladvány agytorna IQ-teszt fejtörő
Tóth Bori
2025.08.07.
Éles a szemed, villámgyors a gondolkodásod, és nyomás alatt is képes vagy kiválóan teljesíteni? Akkor bizonyítsd be, hogy ez az IQ-teszt sem foghat ki rajtad!

Készen állsz egy ütős agytornára? Használd sas szemed, és találd meg a baseballütőt ebben a kávézóban 8 másodperc alatt! Ez egy igazán trükkös IQ-teszt, de ha összpontosítasz és figyelsz a részletekre, nem lehetetlen megoldani! A baseballütő remekül beleolvad a környezetébe, de egy kis kitartással megtalálható. Állítsd be az órád 8 másodpercre vegyél egy mély levegőt, összpontosíts a feladatra és kezdődhet is a keresés!

IQ-teszt: ho la baseball ütő a képen?
IQ-teszt: keresd meg a baseball ütőt 8 másodperc alatt!
Forrás: jagranjosh

IQ-teszt: itt a lehetőség, hogy bebizonyítsd, a legjobb megfigyelők közé tartozol!

Ebben a rejtvényben egy kávézói életkép tárul elénk: éppen csúcsidő van és tele van vendégekkel. Egy anyuka a kislányával most érkezett és helyet keres, a barátnők éppen a menüt tanulmányozzák, és van, aki már fizeti a fogyasztását. A rengeteg szín, forma és esemény, könnyen elterelheti a figyelmedet. De ne hagyd, hogy a részletek megtévesszenek! Koncentrálj, mert ebben az IQ-tesztben egy dolgod van: megtalálni a képen elrejtett baseballütőt, mielőtt lejár a 8 másodperc!

Íme egy kis motiváció a kereséshez: ha 8 másodpercen belül megtalálod a baseballütőt, akkor a megfigyelők legjobb 10%-ába tartozol. Kiválóan veszed észre még a legapróbb részleteket is, gyorsan gondolkodsz és nyomás alatt is jól oldod meg a feladatokat.

3 másodperc...

2 másodperc...

1 másodperc....

LEJÁRT AZ IDŐ!

Ha sikerült 8 másodpercen belül megtalálnod a baseballütőt, gratulálunk! Rendkívül intelligens és jó megfigyelőképességgel rendelkező ember vagy. Ha ezúttal nem jártál sikerrel ebben a kihívásban, ne csüggedj. Görgess lejjebb és nézd meg, hogy hol rejtőzött el a baseballütő!

A képes IQ-teszt megoldása 

A képen bejelölve láthatod, hogy hol rejtőzött a baseballütő. Vajon itt is kerested? Lehet, hogy igen, csak átsiklottál felette. Ha a következő feladványnál még figyelmesebb leszel, legközelebb már egy rejtett tárgy sem bújhat el előled!

IQ-teszt megoldás
Forrás: jagranjosh

Ha tetszett ez a képrejtvény, OSZD MEG barátaiddal és családoddal is. Rendezzetek egy versenyt! Vajon ki lesz az, aki a leggyorsabban találja meg a rejtett baseballütőt?

