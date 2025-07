Megtalálod az elrejtett autót ebben az elmehajlító IQ-tesztben? – Még a legélesebb szeműek is elbukhatnak

A színes fejtörők is komoly kihívást jelenthetnek, de ennél a fekete-fehér rejtvénynél még a legélesebb szeműek is elbukhatnak. Ennél az IQ-tesztnél csupán egy feladatra kell fókuszálnod: megtalálni az elrejtett autót. Ez már önmagában is komoly feladat, viszont ez az online játék tartalmaz még egy csavart: a keresgélésre mindössze 12 másodperc áll rendelkezésedre. Készen állsz rá, hogy próbára tedd magad? Akkor íme a feladvány:

Optikai csalódás IQ-teszt: keresd meg az autót 12 másodperc alatt!

Forrás: jagranjosh.com

Ezt az IQ-tesztet csak az emberek 1%-a képes megoldani!

Ez most nem az a fajta logikai feladvány, ahol az a kérdés, hogy mit veszel észre először a képen. Itt egyetlen egy dologra kell fókuszálnod: hogy megtaláld az autót 12 másodpercen belül! Sikerül kiszúrnod a sok megtévesztően hasonló alakzat között? Nem csigát és nem is gombát kell keresned! Koncentrálj, mert valahol a képen ott van az autó! A magas IQ-val rendelkezők könnyedén kiszúrják azokat az apró részleteket és mintázatokat, amelyek mások számára szinte láthatatlanok. Ez az agytorna a megfigyelőképességed határait feszegeti. Itt a lehetőség, hogy bebizonyítsd, mennyire éles a látásod!