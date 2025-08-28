Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 28., csütörtök

Chasing Cars, My Heart Will Go On – Felismered, mely sorozatokban és filmekben csendültek fel ezek a szívszorító dalok?

Disney General Entertainment Con/Getty Images - Scott Garfield
kvíz Titanic sorozat filmzene Grace klinika
Hajdú Viktória
2025.08.28.
Készítsd elő a zsebkendődet, mert bizony itt könnyek fognak folyni. Összeszedtük azokat a könnyfakasztó zenéket, amik filmekben és sorozatokban hallhatók, de vajon felismered, hogy melyik dal miben csendült fel? Teszteld magad ezzel a kvízzel.

Csapj bele a kvízbe, és mutasd meg, mennyire vagy igazi filmzeneszakértő! Ezek a legendás filmzenék minden érzelmi húrt megpendítenek, legyen szó Titanic-szerű tragédiáról vagy Grace klinika-szintű szívszorító pillanatról. Nézd meg, mennyire emlékszel a sorozatok és filmek legszomorúbb jeleneteire a könnyfakasztó dalok segítségével.

filmkvíz
Mennyire vagy jártas a filmzenékben? Ezzel a kvízzel tesztelheted 
Forrás: Shutterstock

Zenekvíz: mennyire ismered a szomorú filmzenéket? 

Készülj, mert ezek a filmzenék nem fogják kímélni az érzelmeidet. Ezek a számok nem csak dallamok, hanem érzelmi hullámvasutak, amelyek azonnal felidézik a sorozatok és filmek legszomorúbb pillanatait. A cél, hogy felismerd, melyik zene melyik sorozathoz vagy filmhez tartozik, miközben próbálsz nem könnyezni az emlékektől... Ha szereted a sorozatokat, filmeket és az érzelmes zenéket, ez a kvíz neked való.

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/7 „My Heart Will Go On” – Céline Dion
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/7 „I Will Always Love You” – Whitney Houston
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/7 „Everybody Hurts” – R.E.M.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/7 „Hallelujah” – Jeff Buckley változat
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/7 „Kiss From a Rose” – Seal
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/7 „Fix You” – Coldplay
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/7 „Chasing Cars” – Snow Patrol

