Képes IQ-teszt:101 kiskutya, 1 rejtett pillangó – Te megtalálod 8 másodperc alatt?

Lehetetlen küldetés vagy gyerekjáték? Ez az optikai IQ-teszt biztosan próbára teszi a megfigyelőképességed! Te is azok közé tartozol, akiket egy fejtörő addig nem hagy nyugodni, amíg meg nem oldják? Ennél a rejtvénynél egyetlen egy feladatod van: megtalálni a képen elrejtett pillangót 8 másodperc alatt. Mi sem egyszerűbb. Készen állsz? Ha igen, akkor: vigyázz, kész, rajt, indulhat a lepkevadászat!

Képes IQ-teszt: hol rejtőzik a pillangó?

Forrás: jagranjosh

Csak a legélesebb szemű nyomózók képesek megoldani ezt a trükkös IQ-tesztet

A képen tucatnyi kedves és vidám kiskutya látható. Tarkabarka bundájuk között pedig ott rejtőzik egy pillangó! Ne aggódj, nem fog elrepülni! Türelmesen várja, hogy rálelj. Aktivizáld az elméd és fókuszálj! Nyomozói képességekre lesz szükséged ahhoz, hogy kiszúrd a pillangót! Ráadásul az idő is ellened dolgozik! A rendelkezésedre álló idő villámgyorsan lepereg, ne feledd, hogy mindössze 8 másodperced van feltárni a rejtélyt! Igaz, hogy itt nem robban bomba, ha lejárt az idő, de ki ne szeretne briliánsan teljesíteni é bebizonyítani, hogy nyomás alatt is képes megbirkózni még a legnehezebb feladványokkal is?