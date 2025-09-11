Mit csinálsz titokban, amikor senki sem lát? – Játékos személyiségteszt a bűnös élvezeteidről

Mindnyájunknak van ilyen és mégis cikinek érezzünk, hogy beszéljünk róla. De nem ma! Ugyanis most most felfedjük a leggyakoribb bűnös élvezeteket, személyiségtesztünkkel pedig azt is kiderítheted, hogy ezek mit árulnak el rólad.

Mit árulnak el rólad a bűnös élvezeteid? A személyiségtesztből kiderítheted!

Forrás: Shutterstock

Mi derül ki rólad a bűnös élvezeteid alapján?

A bűnös élvezet, vagy angolul guilty pleasure olyan cselekvés, amivel nem ártasz senkinek, de kicsit cikinek érzed bevallani mások előtt. Ez egy olyan tett vagy szokás, ami teljesen normális, mégis úgy érzi a legtöbb ember, hogy ez egy szégyellnivaló dolog, mert túl felszínesnek, gyerekesnek, kínosnak vagy „méltatlannak” tartja a társadalom vagy az ember környezete.

Egyeseknek hiába szólal meg a fejében az intő mondat, hogy „ezt most nem kellene megtenni”mégis megteszik, amit bűntudat követ.

Miért érezheti azt valaki, hogy ezek „ciki” dolgok? Leginkább azért, mert ezek olyan tettek, amik nem produktívak, és nem egyeznek a személy értékrendjével és ízlésével sem. Ráadásul túl sok pénz vagy idő ráfordításával járnak .

Fontos, hogy tudd, nem baj, ha vannak bűnös élvezeteid, hiszen ezekkel kikapcsolódsz, feltöltődsz, vagy épp tudsz egy kicsit szórakozni.

A kulcs, hogy maradj tudatos és tartsd meg az egyensúlyt az életedben, hogy ne csak ezek a tetteid határozzanak meg téged.

Mi most merünk ezekről bátran beszélni és még azt is eláruljuk, hogy mit árul el a személyiségedről és a gondolkodásmódodról egy-egy bűnös élvezet.

Lássuk a leggyakoribb bűnös élvezeteket és azt, hogy mit árulnak el az „elkövetőikről"!

A valóságshow-maraton nézők

Imádsz ítélkezni más emberek (és testük) felett miközben a kanapédon fekszel és teletömöd magad a legfinomabb nasikkal, ám, ezt senkinek nem vallanád be? Ha valaki belép a Netflix fiókodba, azonnal tagadod, hogy te nézted volna a naptejes testű párkeresőket, és egy nem létező barátnődre fogod a „bűnt”? Nálad létszükséglet, hogy amennyiben nem történik dráma az életedben, ilyen sorozatok nézésénél éld át a feszültséget és a romantikát is, hiszen végtelenül hiszel az igaz szerelemben. Hidd el, többen csinálják ezt, mint gondolnád.

Keress egy barátnőt, aki partnered lesz ezeknek a műsoroknak a megtekintésében! Bátran szurkoljatok kedvenc szereplőiteknek közösen!

A késő esti nassolók

Sokszor még magadnak sem vallod be, miért nyitogatod este a hűtő ajtaját és a nasi iránti vágyadat inkább azzal nyugtázod, hogy „későn lettél éhes” vagy „nem ettél eleget vacsorára”. Valójában azonban arról van szó, hogy egészen egyszerűen az ínycsiklandó falatoknak nehezen tudsz ellenállni. Ha a késő esti nassolás már rendszeressé válik, jobb, ha nem tagadod, hanem inkább tudatosan beépíted a napodba, lehetőleg napközben – így megőrizheted az alakodat, elkerülheted a plusz kilókat, és a pihenésed is nyugodtabb lesz.

A hallgatózók csapata

Mindenhol csinálod: a buszon, az edzőteremben, az utcán és otthon is. Hiába tanították meg már kiskorodban, hogy az asztalnál nem suttogunk, pletykálni sem „jó”, valahogy neked lételemed, hogy új, szaftos információhoz juss. Mindig tudni akarsz mindenről, különben FOMO-t élsz át. Úgy pezseg a véred az utolsó kis morzsányi pletykáért, hogy még magad sem hiszed el.

Meg sem tudod számolni, hogy mennyi meglepetés születésnapod szervezését hallgattad már ki, mert érdekeltek a legapróbb részletek is. Ártalmasnak ugyan nem mondható ez a bűnös szokás, de ha lebuksz, akkor könnyen tapintatlannak tarthatnak.

Akik imádják az undi videókat

Tudjuk, hogy ez sokaknak felkavaró lehet, de vannak, akik kifejezetten szeretik azokat az informatív videókat, amik műtétről, pattanáskinyomásról, esetleg fültisztításról osztanak meg érdekes információkat, praktikákat. Ha te szereted az ilyen tartalmakat, akkor egy kis zseni veszett el benned, akinek nincsen olyan szó a szótárában, hogy: undorító. Rajongsz az ismeretterjesztőkért és alig várod, hogy egy új tudományos területnek legyél a szakértője. Bár ismerőseidet már néha untatod a rengeteg szakkifejezéssel, te vagy a legérdekesebb beszélgetőpartner, aki mindenhez hozzá tud szólni.

Külön szuperképességed, hogy még enni is tudsz miközben nézed ezeket a videókat.

A csöpögős, romantikus regényeket olvasók tábora

Ha ebbe a csoportba tartozol, akkor te már átélhetted, hogy milyen erotikus könyvvel utazni a villamoson, úgyhogy manapság már kizárólag csak csinos borítókkal és elektronikus könyvekkel felszerelkezve indulsz útnak. A romantika és a szenvedély a lételemed. Mindig is nagy kalandokat szerettél volna átélni és amikor ez nem sikerül, akkor az ilyen könyvek segítségével éled ki vágyaidat, varázslatos fantázia világokban.

Igazi álmodozó személyiség vagy, aki mindenhol azt figyeli, hogy mikor botlik bele a szőke hercegébe.

Akik letagadnák a zenei ízlésüket

A te a bűnös élvezeted, hogy még mindig imádod a Backstreet Boys régi slágereit vagy Justin Bieber dalait. A baráti körödben már rég más zenék szólnak, hiszen felnőttetek, de te még mindig imádod a nosztalgiát, ezért a lejátszási listád tele van klasszikus diszkóslágerekkel. Titokban alig várod, hogy egy házibuliban te tedd fel a következő számot, ugyanakkor tartasz attól, hogy az ízlésed miatt kicsit kinevetnek. Az érzelmes oldalad ilyenkor is előbújik: számodra ezek a régi dalok nemcsak zenék, hanem kapuk a múltba, amelyek segítenek felidézni régi emlékeket és pillanatokat.

Empatikus a természeted, hiszen szereted mélyebben értelmezni a dalok szövegeit.

Akik telefonos játékokkal játszanak

Candy Crush vagy Happy Farm játékok függője vagy? Könnyedén belecsúszik az ember abba, hogy hirtelen el akarja érni a legmagasabb szintet ezeknél a játékoknál. Te egy igazi versengő típus vagy, egy olyan hosszútávfutó, aki képes hónapokat is eltölteni, hogy elérje a kitűzött célt. Fontos számodra, hogy visszacsatolást kapj, amikor sikereket érsz el, mert az óriási energiákat mozgósít benned, amik tovább motiválnak arra, hogy még jobb legyél.