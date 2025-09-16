Columbo hadnagy, azaz Peter Falk ma lenne 98 éves - Töltsd ki róla szóló kvízünket!

Ma lenne 98 éves Peter Falk színészlegenda, magyar-zsidó származású producer és filmrendező. A Columbo című sorozat főszereplője, pedig ha élne, még mindig lenne egy utolsó kérdése. Peter Michael Falk New Yorkban, 1927. szeptember 16-án látta meg a napvilágot egy középosztálybeli család tagjaként. Pályafutása során 5-ször nyerte el az Emmy-díjat és két első rendezéséért Golden Globe-ra is jelölték. Legemlékezetesebb szerepét a Columbo című sorozatban kapta, ami máig annyira népszerű, hogy ha a tévéadók abbahagynák a sugárzását, már másnap népfelkelés törne ki.

Peter Falk Columbo-szobor a Falk Miksa utcában, Budapesten

Peter Falk már gyerekkorában is tehetséges volt

Brooklynban, középosztálybeli családba született. A család Oroszországból vándorolt be Amerikába, de anyai nagyapja, Hochhauser Péter magyar volt. 3 éves korában egy rákos megbetedés következtében elvesztette az egyik szemét és kivehető üvegszemet kapott. Mindig is szeretett a figyelem középpontjába lenni, már középiskolásként is sokat szórakoztatta iskolatársait. Tehetségére a színészképzős tanára hívta fel a figyelmet, akinek köszönhetően tizenkét évesen lépett először színpadra.

Így indult be Peter Falk színészkarrierje

Mivel Peter Falkot nagyon érdekelte az atlétika és a háború, egy ideig úgy nézett ki, hogy mégis inkább hivatalnok vagy CIA-ügynök lesz belőle. Meg is pályázott egy állást a CIA-nál, de nem vették fel, ezért a hartfordi Connecticut State Budget Bureau-nál helyezkedett el mint gazdasági elemző. Már az 1950-es években elkezdett filmezéssel foglalkozni, legfőképpen rendezőként és forgatókönyvíróként dolgozott TV-csatornák számára. Munka mellett kezdte el a színészi tanulmányait, majd 1956-ban otthagyta állását, hogy főállású színész legyen. Még ebben az évben felléphetett a Broadway-en Molière Don Juan című darabjában, majd pedig Bernard Shaw Szent Johanna című művében egy angol katonát alakítva.

A hiányzó szeme miatt rengeteg diszkrimináció érte és sokáig nem is kapott nagyobb szerepeket. A Columbia Pictures igazgatója állítólag ezzel a felkiáltással utasította el: „Ennyi pénzért kétszemű színészt is kaphatok”.

Peter Falk fellbukkanása a tévé képernyőjén és a vásznon

Az 1960-as évek elején, mind a filmvásznon, mind a tévéképernyőn felhívta magára a figyelmet, amikor több mellékszerepet is kapott. Stanley Kramer rendezésében, a Bolond, bolond világ cimű filmben taxisofőrt játszott, ahol volt szerencséje Spencer Tracyvel is együtt dolgozni. Másik nagy sikerű filmje a Robin és a 7 gengszter (1964) című zenés komédia, ahol olyan nevekkel szerepelt, mint Frank Sinatra, Bing Crosby, Sammy Davis Jr. és Dean Martin. Az 1966-ban indult The Trials of O'Brien volt az első sorozatszerepe – amiben egy ügyvédet alakított –, ám a széria csupán egy évadot ért meg. Ezek után már megnyítlak a kapuk a világhír felé és sorra kapta a jobbnál jobb lehetőségeket. Olyan legendás filmekben kapott főszerepet, mint a Férjek (1970), a Egy hatás alatt álló nő (1974) és a Szerelem, ó (1967).