Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 16., kedd Edit

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
színész

Columbo hadnagy, azaz Peter Falk ma lenne 98 éves - Töltsd ki róla szóló kvízünket!

Archives du 7eme Art -
színész columbo peter falk kvíz
Pópity Balázs
2025.09.16.
Peter Falk ma lenne 98 éves. A legismertebb szerepe a Colombo volt, amiért generációk rajonganak mind a mai napig. A hadnagy ikonikus karakterjegyeivel mindenkit levett a lábáról, gondoljunk Columbo kutyájára, akit egyszerűen csak Kutyának hívtak, illetve sokat emlegetett feleségére, akit sohasem láthattunk a sorozatban.

Ma lenne 98 éves Peter Falk színészlegenda, magyar-zsidó származású producer és filmrendező. A Columbo című sorozat főszereplője, pedig ha élne, még mindig lenne egy utolsó kérdése. Peter Michael Falk New Yorkban, 1927. szeptember 16-án látta meg a napvilágot egy középosztálybeli család tagjaként. Pályafutása során 5-ször nyerte el az Emmy-díjat és két első rendezéséért Golden Globe-ra is jelölték. Legemlékezetesebb szerepét a Columbo című sorozatban kapta, ami máig annyira népszerű, hogy ha a tévéadók abbahagynák a sugárzását, már másnap népfelkelés törne ki.

Peter Falk, Columbo szobor
Peter Falk Columbo-szobor a Falk Miksa utcában, Budapesten
Forrás: Shutterstock

Peter Falk már gyerekkorában is tehetséges volt

Brooklynban, középosztálybeli családba született. A család Oroszországból vándorolt be Amerikába, de anyai nagyapja, Hochhauser Péter magyar volt. 3 éves korában egy rákos megbetedés következtében elvesztette az egyik szemét és kivehető üvegszemet kapott. Mindig is szeretett a figyelem középpontjába lenni, már középiskolásként is sokat szórakoztatta iskolatársait. Tehetségére a színészképzős tanára hívta fel a figyelmet, akinek köszönhetően tizenkét évesen lépett először színpadra.

Így indult be Peter Falk színészkarrierje

Mivel Peter Falkot nagyon érdekelte az atlétika és a háború, egy ideig úgy nézett ki, hogy mégis inkább hivatalnok vagy CIA-ügynök lesz belőle. Meg is pályázott egy állást a CIA-nál, de nem vették fel, ezért a hartfordi Connecticut State Budget Bureau-nál helyezkedett el mint gazdasági elemző. Már az 1950-es években elkezdett filmezéssel foglalkozni, legfőképpen rendezőként és forgatókönyvíróként dolgozott TV-csatornák számára. Munka mellett kezdte el a színészi tanulmányait, majd 1956-ban otthagyta állását, hogy főállású színész legyen. Még ebben az évben felléphetett a Broadway-en Molière Don Juan című darabjában, majd pedig Bernard Shaw Szent Johanna című művében egy angol katonát alakítva. 

A hiányzó szeme miatt rengeteg diszkrimináció érte és sokáig nem is kapott nagyobb szerepeket. A Columbia Pictures igazgatója állítólag ezzel a felkiáltással utasította el: „Ennyi pénzért kétszemű színészt is kaphatok”. 

Peter Falk fellbukkanása a tévé képernyőjén és a vásznon

Az 1960-as évek elején, mind a filmvásznon, mind a tévéképernyőn felhívta magára a figyelmet, amikor több mellékszerepet is kapott. Stanley Kramer rendezésében, a Bolond, bolond világ cimű filmben taxisofőrt játszott, ahol volt szerencséje Spencer Tracyvel is együtt dolgozni. Másik nagy sikerű filmje a Robin és a 7 gengszter (1964) című zenés komédia, ahol olyan nevekkel szerepelt, mint Frank Sinatra, Bing Crosby, Sammy Davis Jr. és Dean Martin. Az 1966-ban indult The Trials of O'Brien volt az első sorozatszerepe – amiben egy ügyvédet alakított –, ám a széria csupán egy évadot ért meg. Ezek után már megnyítlak a kapuk a világhír felé és sorra kapta a jobbnál jobb lehetőségeket. Olyan legendás filmekben kapott főszerepet, mint a Férjek (1970), a Egy hatás alatt álló nő (1974) és a Szerelem, ó (1967).

Peter Falk Columbo szerepében

A bombasikerre egészen 1968-ig kellett várnia, amikor is debütált a Columbo című sorozat első epizódjában (A recept: Gyilkosság), a rosszul öltözött, látszólag lassú felfogású, de mégis minden ügyet megoldó Columbo hadnagy szerepében. A folytatásra 3 évet kellett várni, mivel a színész habozott, hogy elvállalja-e a sorozatot. Az 1971-ben kijött második részt a magyar közönség a moziban láthatta először. 

Columbo megformálásáért tízszer jelölték Emmy-díjra (ötször el is vitte) és kilencszer Golden Globe-ra (egyszer nyerte meg).

 Ezzel a sorozat elindult világhódító útjára és az egész rendkívű népszerűségre tett szert. A Columbo-sorozat történetvezetési szempontból is érdekes, hiszen a krimiktől eltérően nem a "ki a gyilkos?" a fő kérdése, hanem a "hogyan kapja el". Továbbá nagy újítás volt az epizodikus szerkesztés is, tehát egy ügy az egy résznek felel meg és később nincs még utalás sem az előző ügyekre. Érdekesség, hogy Columbo feleségének kilétére az utolsó részben derült volna fény, de végül ennek leforgatására sosem került sor.

A ravasz, markáns karakterű, folyton szivarozó nyomozó, aki látszólag bugyuta kérdéseket tesz fel a gyilkosoknak egy olyan szerep volt Peter Falk számára, mintha kifejezetten rá írták volna. Columbo karaktere a filmtörténelem kultikus figurájává vált, akinek csak egy ballonkabát és egy szivar kellett ahhoz, hogy megmutassa a világnak: a valódi zsenialitás a részletekben rejlik. Columbót ma is agyonismélik a TV-adók, és ezáltal újabb és újabb generációk fedezik fel, hogy a furcsaság lehet szexepil és hogy nem a külső, hanem a karizma tesz valakit naggyá. 

Peter Falk, mint magánember

A magánéletben közvetlen, ironikus, kedves figura volt, aki sosem vette túl komolyan a hírnevet. Igazi művészlélek: festett, rajzolt, ám képzőművészeti oldalát jóval kevesebben ismerték. Élete utolsó éveiben azonban egyre aggasztóbb hírek érkeztek róla: Alzheimer-kórral küzdött, ami lassan, de kegyetlenül rabolta el tőle azt a szellemi frissességet, amivel oly sokáig elbűvölte a világot. Hosszú betegség után, 83 évesen hunyt el 2011. június 23-án Beverly Hills-i otthonában. Budapesten, a Falk Miksa utcában 2014 óta szobor őrzi emlékét – Fekete Géza Dezső alkotása –, ahol nemcsak a jellegzetes ballonkabátos alak látható, hanem hűséges basset hound kutyája is. 

Teszteld le, mennyit tudsz a Columbo-sorozatról - Kvíz!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Szerepelt-e Colombo felesége a sorozatban?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Milyen márkájú autója volt Colombónak?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Az alábbi epizódok egyikét Steven Spielberg rendezte. Meiyiket?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Egy legendás gyilkost alakított a Hattyúdal c. epizódban. Ki volt ő?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Melyik volt Colombo hadngy kedvenc étele?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Hányszor tűnt fel Peter Falk felesége a Colombos sorozatban?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Az ikonikus drapp ballonkabátotmár 1966-ban megvette valaki. Ki volt az?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Fejezd be az idézetet: "A reggel a munkára való, az éjjel meg..."
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Melyik részt rendezte maga Peter Falk?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Ki nem rendezett Colombo epizódot az alábbi rendezők közül?

Így néz ki most Peter Falk örökbefogadott lánya, Catherine

A színész örökbe fogadta őt.

Csavaros Columbo-kvíz: mennyire ismered a legendás sorozatot?

Az egyik legikonikusabb tévés nyomozó sokunk gyerekkorát végigkísérte. Egy izgalma Columbo-kvíz keretében felmérheted, mennyire ismered a legendás krimisorozatot.

Így néz ki most Peter Falk örökbefogadott lánya, Catherine

A színész örökbe fogadta őt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu