Columbo hadnagy, azaz Peter Falk ma lenne 98 éves - Töltsd ki róla szóló kvízünket!

Ma lenne 98 éves Peter Falk színészlegenda, magyar-zsidó származású producer és filmrendező. A Columbo című sorozat főszereplője, pedig ha élne, még mindig lenne egy utolsó kérdése. Peter Michael Falk New Yorkban, 1927. szeptember 16-án látta meg a napvilágot egy középosztálybeli család tagjaként. Pályafutása során 5-ször nyerte el az Emmy-díjat és két első rendezéséért Golden Globe-ra is jelölték. Legemlékezetesebb szerepét a Columbo című sorozatban kapta, ami máig annyira népszerű, hogy ha a tévéadók abbahagynák a sugárzását, már másnap népfelkelés törne ki.
Brooklynban, középosztálybeli családba született. A család Oroszországból vándorolt be Amerikába, de anyai nagyapja, Hochhauser Péter magyar volt. 3 éves korában egy rákos megbetedés következtében elvesztette az egyik szemét és kivehető üvegszemet kapott. Mindig is szeretett a figyelem középpontjába lenni, már középiskolásként is sokat szórakoztatta iskolatársait. Tehetségére a színészképzős tanára hívta fel a figyelmet, akinek köszönhetően tizenkét évesen lépett először színpadra.
Mivel Peter Falkot nagyon érdekelte az atlétika és a háború, egy ideig úgy nézett ki, hogy mégis inkább hivatalnok vagy CIA-ügynök lesz belőle. Meg is pályázott egy állást a CIA-nál, de nem vették fel, ezért a hartfordi Connecticut State Budget Bureau-nál helyezkedett el mint gazdasági elemző. Már az 1950-es években elkezdett filmezéssel foglalkozni, legfőképpen rendezőként és forgatókönyvíróként dolgozott TV-csatornák számára. Munka mellett kezdte el a színészi tanulmányait, majd 1956-ban otthagyta állását, hogy főállású színész legyen. Még ebben az évben felléphetett a Broadway-en Molière Don Juan című darabjában, majd pedig Bernard Shaw Szent Johanna című művében egy angol katonát alakítva.
A hiányzó szeme miatt rengeteg diszkrimináció érte és sokáig nem is kapott nagyobb szerepeket. A Columbia Pictures igazgatója állítólag ezzel a felkiáltással utasította el: „Ennyi pénzért kétszemű színészt is kaphatok”.
Az 1960-as évek elején, mind a filmvásznon, mind a tévéképernyőn felhívta magára a figyelmet, amikor több mellékszerepet is kapott. Stanley Kramer rendezésében, a Bolond, bolond világ cimű filmben taxisofőrt játszott, ahol volt szerencséje Spencer Tracyvel is együtt dolgozni. Másik nagy sikerű filmje a Robin és a 7 gengszter (1964) című zenés komédia, ahol olyan nevekkel szerepelt, mint Frank Sinatra, Bing Crosby, Sammy Davis Jr. és Dean Martin. Az 1966-ban indult The Trials of O'Brien volt az első sorozatszerepe – amiben egy ügyvédet alakított –, ám a széria csupán egy évadot ért meg. Ezek után már megnyítlak a kapuk a világhír felé és sorra kapta a jobbnál jobb lehetőségeket. Olyan legendás filmekben kapott főszerepet, mint a Férjek (1970), a Egy hatás alatt álló nő (1974) és a Szerelem, ó (1967).
A bombasikerre egészen 1968-ig kellett várnia, amikor is debütált a Columbo című sorozat első epizódjában (A recept: Gyilkosság), a rosszul öltözött, látszólag lassú felfogású, de mégis minden ügyet megoldó Columbo hadnagy szerepében. A folytatásra 3 évet kellett várni, mivel a színész habozott, hogy elvállalja-e a sorozatot. Az 1971-ben kijött második részt a magyar közönség a moziban láthatta először.
Columbo megformálásáért tízszer jelölték Emmy-díjra (ötször el is vitte) és kilencszer Golden Globe-ra (egyszer nyerte meg).
Ezzel a sorozat elindult világhódító útjára és az egész rendkívű népszerűségre tett szert. A Columbo-sorozat történetvezetési szempontból is érdekes, hiszen a krimiktől eltérően nem a "ki a gyilkos?" a fő kérdése, hanem a "hogyan kapja el". Továbbá nagy újítás volt az epizodikus szerkesztés is, tehát egy ügy az egy résznek felel meg és később nincs még utalás sem az előző ügyekre. Érdekesség, hogy Columbo feleségének kilétére az utolsó részben derült volna fény, de végül ennek leforgatására sosem került sor.
A ravasz, markáns karakterű, folyton szivarozó nyomozó, aki látszólag bugyuta kérdéseket tesz fel a gyilkosoknak egy olyan szerep volt Peter Falk számára, mintha kifejezetten rá írták volna. Columbo karaktere a filmtörténelem kultikus figurájává vált, akinek csak egy ballonkabát és egy szivar kellett ahhoz, hogy megmutassa a világnak: a valódi zsenialitás a részletekben rejlik. Columbót ma is agyonismélik a TV-adók, és ezáltal újabb és újabb generációk fedezik fel, hogy a furcsaság lehet szexepil és hogy nem a külső, hanem a karizma tesz valakit naggyá.
A magánéletben közvetlen, ironikus, kedves figura volt, aki sosem vette túl komolyan a hírnevet. Igazi művészlélek: festett, rajzolt, ám képzőművészeti oldalát jóval kevesebben ismerték. Élete utolsó éveiben azonban egyre aggasztóbb hírek érkeztek róla: Alzheimer-kórral küzdött, ami lassan, de kegyetlenül rabolta el tőle azt a szellemi frissességet, amivel oly sokáig elbűvölte a világot. Hosszú betegség után, 83 évesen hunyt el 2011. június 23-án Beverly Hills-i otthonában. Budapesten, a Falk Miksa utcában 2014 óta szobor őrzi emlékét – Fekete Géza Dezső alkotása –, ahol nemcsak a jellegzetes ballonkabátos alak látható, hanem hűséges basset hound kutyája is.
