horror

Kitalálod a horrorfilmet csupán az áldozat alapján? – KVÍZ

horror film kvíz
A mozis rettegés világa nem csak a sikolyokról szól, a főgonosz mellett az áldozatoknak is hatalmas szerepük van. Vajon te felismered a horrorfilmeket pusztán az alapján, hogy ki esett áldozatul?

A rettegés és a borzongás mindig is különleges helyet foglalt el a mozgókép világában. Van valami izgalmas abban, hogy a kanapénk vagy a moziterem biztonságában, mások ijesztő sorsát nézhetjük. Legyen szó slasherről, pszichológiai horrorról vagy klasszikus rémmeséről, a horrorfilmek áldozatainak sorsa gyakran a történet legmeghatározóbb eleme – és épp ez az, ami miatt még évekkel később is könnyen fel tudjuk idézni az arcukat.

Horrorfilm kvíz, találd ki a horror címét, filmes kvíz
Te csak nézed a horrorfilmeket, vagy figyelsz is a részletekre? Ebből a filmes kvízből most kiderül!
Forrás: Shutterstock

Miért nézünk horrorfilmet?

Kicsit perverznek hangzik, de az igazság az, hogy a horrorfilm nézése közben érzett félelem valójában felszabadító. A pszichológiai horror például pontosan erre épít: nem a vérfröccsenés, hanem a fokozódó szorongás, a lassan kibontakozó rettegés tart minket a képernyő előtt. A félelem biológiailag adrenalinlöketet okoz – a testünk úgy reagál, mintha valódi veszélyben lennénk, miközben tudjuk, hogy biztonságban ülünk a kanapén. Ez a kettősség teszi annyira addiktívvá a műfajt: egyszerre borzongunk és élvezzük a kontroll illúzióját.

Az áldozat szerepe – Drukkolunk vagy utáljuk?

Egy horrorfilmben az áldozat mindig kulcsszereplő. Nem mindegy, hogy együttérzünk vele, vagy épp titokban várjuk, mikor talál rá a végzet. Gondolj csak a slasher műfaj klasszikusaira: a „final girl” – az utolsó túlélő lány – szinte szimbólummá vált. Ő az, aki kitart, túlél, és a végén szembenéz a gyilkossal, miközben a többiek elbuknak. De valljuk be: akadnak olyan karakterek, akiknek egyszerűen drukkolni sem tudunk. A túl hangos, túl buta vagy épp túl idegesítő szereplőnél sokszor kicsit kárörvendően figyeljük, mikor lesz belőle áldozat. Ez is része a horror varázsának: játszunk azzal a gondolattal, hogy ki érdemel túlélést és ki nem.

Horrorfilm kvíz, találd ki a horror címét, filmes kvíz
A horrorfilmekben a final girl az az áldozat, aki a film végén életben marad ugyan, de hihetetlen lelki terhet kell magával cipelnie. 
Forrás: Shutterstock

A horror, mint tükör

A horrorfilm több, mint ijesztgetés: gyakran a társadalom félelmeit, tabuit vagy épp a személyes démonainkat jeleníti meg. Nem véletlen, hogy a pszichológiai horror különösen hatásos: ott nem a szörny a lényeg, hanem a belső rettegés. Egy jó film teszteli a bátorságunkat, a tűrőképességünket, és közben ráébreszt, hogy milyen szerencsések is vagyunk, hogy nem nekünk kell menekülni. 

Most jön a kvíz!

Korábban a film egy részletéből kellett kitalálnod a kultikus horrorfilmeket, most azonban csavartunk egyet a kvízen. Itt nem lesz elég csak a sztorit ismerni, igazi rajongónak kell lenni. Ha már azon gondolkodsz, te vajon hány áldozat alapján azonosítanád be a horrort, akkor itt az idő, hogy bizonyíts! A következő kvízt csak a legelszántabb rajongók tudják hibátlanul kitölteni. Te közéjük tartozol?

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Melyik horrorfilm áldozatait látod a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Melyik horrorfilm áldozatát látod a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Melyik horrorfilm áldozatát látod a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Melyik horrorfilm áldozatait látod a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Melyik horrorfilm áldozatát látod a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Melyik horrorfilm áldozatait látod a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Melyik horrorfilm áldozatát látod a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Melyik horrorfilm áldozatait látod a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Melyik horrorfilm áldozatait látod a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Melyik horrorfilm áldozatait látod a képen?

 

