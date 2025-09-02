Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 2., kedd Dorina, Rebeka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
teszt

Csak a legmagasabb IQ-val rendelkező emberek tudják megfejteni ezt a tesztet

Shutterstock - Mila Supinskaya Glashchenko
teszt IQ tesztek matek
Hajdú Viktória
2025.09.02.
Azt hitted, háromszög? Ugyan már… Ez a teszt gyorsan bebizonyítja, hogy még a legegyszerűbbnek tűnő dolgok is képesek porig alázni az önbizalmadat. Ha elég bátor vagy, tarts velünk ebben az IQ tesztben!

Álmodban sem gondoltad volna, hogy egy háromszög ennyire komplikált lehet. De nyugi, nem vagy egyedül, még a zsenik is csak sokadjára jönnek rá, hogy itt valami gubanc van. Te meg tudod oldani ezt az IQ tesztet? 

Vissza a suliba! Te meg tudod oldani ezt az IQ tesztet?
Vissza a suliba! Te meg tudod oldani ezt az IQ tesztet? 
Forrás: Shutterstock

A világ egyik legnehezebb matematikai IQ tesztje: te meg tudod oldani? 

Ugyan mi lehet könnyebb, mint megszámolni a háromszögeket egy képen? Hát… ez. A legújabb, Instagramon terjedő „agycsavar” teszt ugyanis elsőre olyan egyszerűnek tűnik, hogy az ember csak legyint, „már hatodikos koromban ment volna”. Aztán persze kiderül, hogy nem. Mert nem elég észrevenni a háromszögeket, az igazi móka az, hogy össze­állnak a nagyobb kombinációk és hirtelen minden tizedik ember sikerélménye azonnal elillan.

A kép, amit egyébként hívhatunk akár a „háromszög-horror” nagymesterének is, egy nagy alapforma: egyetlen nagy háromszögből épül fel, be­osztva kisebb elemekre, amelyek mind-mind potenciális trükkök. Ki számolja meg az összes aprót? Ki adja össze azokat, amelyek összeolvadnak? A legütősebb trükk az, hogy nemcsak a kis háromszögeket kell figyelembe venni, hanem az őket kombináló nagyobb formációkat is. És pont ott bukunk el a legtöbben.

Szerinted hány háromszög van a képen? 

A megoldás? 24 háromszög. 

Nevetni fog, aki először 7–9-et mondott, hiszen a válasz közel háromszorosa annak, amit sokan elsőre tipikusan mondanak. Állítólag minden tizedik ember jön rá helyesen, aki meg felületesen bámulja, ugyanúgy jár, mint a kukac, aki a hálóra bámul - elvész a részletekben. 

Miért lehet ez? Mert az emberi elme inkább a puszta mennyiséget látja. A könnyen megszámolható kis háromszögeket. Aztán ott vannak a furcsán széthúzott, vizuálisan trükkös formák, amelyekkel már foglalkozni kell. Átlátni a kontextust, összeolvasztani a részeket, értelmezni az alakzatokat. Egy ilyen teszt nemcsak a megfigyelőképességet teszi próbára, hanem azt is, mennyire vagy hajlandó elgondolkozni, és mennyire bízol a memóriádban vagy az intuíciódban. 

Izzítsd a szemed – Megtalálod a 3 különbséget 30 másodperc alatt?

Kapd elő a megfigyelőképességed, mert ez a teszt 30 másodperc alatt kideríti, mennyire éles a szemed!

Ezt a helyesírási kvízt csak a legjobbak tudják hibátlanul kitölteni: neked sikerül? Teszteld

Ezt a kvízt azoknak állítottuk össze, akik otthonosan mozognak a magyar helyesírás terepén. Vállalod a kihívást?

Sasszemed és 140 feletti IQ-d van, ha megtalálod a páratlan számot

Képes vagy észrevenni a látszólag tökéletesen ismétlődő minták közti különbséget?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu