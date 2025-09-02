Csak a legmagasabb IQ-val rendelkező emberek tudják megfejteni ezt a tesztet

Álmodban sem gondoltad volna, hogy egy háromszög ennyire komplikált lehet. De nyugi, nem vagy egyedül, még a zsenik is csak sokadjára jönnek rá, hogy itt valami gubanc van. Te meg tudod oldani ezt az IQ tesztet?
Ugyan mi lehet könnyebb, mint megszámolni a háromszögeket egy képen? Hát… ez. A legújabb, Instagramon terjedő „agycsavar” teszt ugyanis elsőre olyan egyszerűnek tűnik, hogy az ember csak legyint, „már hatodikos koromban ment volna”. Aztán persze kiderül, hogy nem. Mert nem elég észrevenni a háromszögeket, az igazi móka az, hogy összeállnak a nagyobb kombinációk és hirtelen minden tizedik ember sikerélménye azonnal elillan.
A kép, amit egyébként hívhatunk akár a „háromszög-horror” nagymesterének is, egy nagy alapforma: egyetlen nagy háromszögből épül fel, beosztva kisebb elemekre, amelyek mind-mind potenciális trükkök. Ki számolja meg az összes aprót? Ki adja össze azokat, amelyek összeolvadnak? A legütősebb trükk az, hogy nemcsak a kis háromszögeket kell figyelembe venni, hanem az őket kombináló nagyobb formációkat is. És pont ott bukunk el a legtöbben.
Szerinted hány háromszög van a képen?
A megoldás? 24 háromszög.
Nevetni fog, aki először 7–9-et mondott, hiszen a válasz közel háromszorosa annak, amit sokan elsőre tipikusan mondanak. Állítólag minden tizedik ember jön rá helyesen, aki meg felületesen bámulja, ugyanúgy jár, mint a kukac, aki a hálóra bámul - elvész a részletekben.
Miért lehet ez? Mert az emberi elme inkább a puszta mennyiséget látja. A könnyen megszámolható kis háromszögeket. Aztán ott vannak a furcsán széthúzott, vizuálisan trükkös formák, amelyekkel már foglalkozni kell. Átlátni a kontextust, összeolvasztani a részeket, értelmezni az alakzatokat. Egy ilyen teszt nemcsak a megfigyelőképességet teszi próbára, hanem azt is, mennyire vagy hajlandó elgondolkozni, és mennyire bízol a memóriádban vagy az intuíciódban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.