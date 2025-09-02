Csak a legmagasabb IQ-val rendelkező emberek tudják megfejteni ezt a tesztet

Álmodban sem gondoltad volna, hogy egy háromszög ennyire komplikált lehet. De nyugi, nem vagy egyedül, még a zsenik is csak sokadjára jönnek rá, hogy itt valami gubanc van. Te meg tudod oldani ezt az IQ tesztet?

Forrás: Shutterstock

Ugyan mi lehet könnyebb, mint megszámolni a háromszögeket egy képen? Hát… ez. A legújabb, Instagramon terjedő „agycsavar” teszt ugyanis elsőre olyan egyszerűnek tűnik, hogy az ember csak legyint, „már hatodikos koromban ment volna”. Aztán persze kiderül, hogy nem. Mert nem elég észrevenni a háromszögeket, az igazi móka az, hogy össze­állnak a nagyobb kombinációk és hirtelen minden tizedik ember sikerélménye azonnal elillan.

A kép, amit egyébként hívhatunk akár a „háromszög-horror” nagymesterének is, egy nagy alapforma: egyetlen nagy háromszögből épül fel, be­osztva kisebb elemekre, amelyek mind-mind potenciális trükkök. Ki számolja meg az összes aprót? Ki adja össze azokat, amelyek összeolvadnak? A legütősebb trükk az, hogy nemcsak a kis háromszögeket kell figyelembe venni, hanem az őket kombináló nagyobb formációkat is. És pont ott bukunk el a legtöbben.

Szerinted hány háromszög van a képen?

A megoldás? 24 háromszög.

Nevetni fog, aki először 7–9-et mondott, hiszen a válasz közel háromszorosa annak, amit sokan elsőre tipikusan mondanak. Állítólag minden tizedik ember jön rá helyesen, aki meg felületesen bámulja, ugyanúgy jár, mint a kukac, aki a hálóra bámul - elvész a részletekben.

Miért lehet ez? Mert az emberi elme inkább a puszta mennyiséget látja. A könnyen megszámolható kis háromszögeket. Aztán ott vannak a furcsán széthúzott, vizuálisan trükkös formák, amelyekkel már foglalkozni kell. Átlátni a kontextust, összeolvasztani a részeket, értelmezni az alakzatokat. Egy ilyen teszt nemcsak a megfigyelőképességet teszi próbára, hanem azt is, mennyire vagy hajlandó elgondolkozni, és mennyire bízol a memóriádban vagy az intuíciódban.