Ezt a helyesírási kvízt csak a legjobbak tudják hibátlanul kitölteni: neked sikerül? Teszteld

2025.09.01.
A nyelvhelyesség időnként becsapós tud lenni, így könnyen ejthetünk úgy is hibát, ha alapvetően otthonosan mozgunk ezen a terepen. A helyesírás a mindennapokban komoly jelentőséggel bír, akár kézzel, akár géppel írunk.

Gondoljunk csak arra, amikor egy nyomtatványt kell kitölteni: ha rossz a helyesírás, vagy ha hibásan írunk bele, az félreértéshez vezethet, és előfordulhat, hogy a kérelmünket elutasítják vagy újra be kell adnunk. Ugyanez érvényes hivatalos iratokra, például kérelmekre vagy beadványokra, ahol a pontos megfogalmazás és a helyesírás azt mutatja, hogy komolyan vesszük az ügyet, és tiszteletben tartjuk az intézményt, amelyhez fordulunk. 

A helyesírásunk a személyiségünk tükre is
Helyesírási kvíz: álláskeresés során is fontos, hogy helyesen írjunk

Egy önéletrajz vagy motivációs levél határozza meg a munkáltató első benyomását. Ha tele van hibákkal, azt a megérzést erősítheti, hogy az illető figyelmetlen, felkészületlen vagy kevésbé megbízható. Ellenben egy igényesen, helyesen megírt dokumentum szakmaiságot, gondosságot és precizitást sugall, ami sokszor döntő tényező lehet a kiválasztásnál, vagy az első körre való meghívás esetében. A helyesírás tehát nem pusztán iskolai tudás, hanem a mindennapi életben, a munka világában és a hivatalos ügyintézésben is alapvető eszköz, amely megkönnyíti a céljaink elérését és növeli a rólunk kialakított pozitív benyomást.

1/8 Bernadett+től: ezt hogy írjuk helyesen?
2/8 Amit a házaspár tagjai az esküvőn egymás ujjára húznak, azt úgy írjuk, hogy
3/8 Amit a mobiltelefonodba kell beütnöd bekapcsoláskor, az a...
4/8 Hogy írjuk helyesen a D-vitamin és az adagolás szavakból álló összetételt?
5/8 A szerű utótagot hogyan kapcsolod helyesen a gipsz szóhoz?
6/8 A trend, amit a nagymamák vezettek be, úgy írjuk, hogy....
7/8 Például a plus size modellekre is érvényes a...
8/8 Mi a helyes írásmód?

 

 

Kvíz – Ismered annyira a tested, mint egy gimnazista?

Teszteld magad, és derítsd ki, tudod-e még, amit egy gimnazistának illik tudnia a saját testéről!

Csak az emberek 15 százaléka tudja megfejteni ezt a logikai feladványt – Te köztük vagy?

Egy apró videó, egy még apróbb kérdés – és a többség totál elvérzik rajta. Ha viszont sikerül megfejtened, simán nevezheted magad IQ-teszt nindzsának.

Vezető szakember figyelmeztet: ijesztő, új mentális betegségeket váltanak ki egészséges emberekből az AI chatbotok

A Microsoft vezető mesterségesintelligencia-szakértője az „AI-pszichózis” terjedésére figyelmeztet. A mentális zavar korábban egészséges, mentális problémákkal nem küzdő emberekre is veszélyes

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
