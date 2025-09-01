Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Egy egyszerű kérdés, ami zavarba ejti még a legokosabb embereket is: rájössz a megoldásra?

teszt feladvány fejtörő
Hajdú Viktória
2025.09.01.
Ez nem egy matekdolgozat, de sokan úgy izzadnak rajta, mintha érettségit írnának. A közösségi médiát felrobbantotta egy fejtörő, ami elsőre banálisan egyszerűnek tűnik. Aztán jön az a bizonyos "aha!" pillanat.

Vannak azok a fejtörők, amiket csak úgy odadobnak nekünk a neten, mi pedig nagy önbizalommal vágunk bele: „Á, ez gyerekjáték, 10 másodperc és kész!” - majd húsz perc múlva már a Google-ön lógunk, és próbálunk úgy csinálni, mintha mindig is tudtuk volna a választ. Nos, most egy pontosan ilyen feladvány hódította meg az internetet és bizony a kommentek alapján sokakat megizzasztott.

Az emberek szerint, ez a világ egyik legfurfangosabb fejtörője

A feladvány így szól:

„Az alábbi számok közül melyik tartalmaz négyest, nyolcast és kilencest?”

Na, ennyi. Nincs integrálás, nincs másodfokú egyenlet, nem kell elővenni a számológépet. Csak egy egyszerű kérdés. Vagy mégsem?

Miért olyan trükkös ez az egész?

A legtöbben reflexből a számjegyeket kezdik bogarászni. Vajon melyik sorban bújik meg a 4-es, a 8-as és a 9-es? De itt jön a csavar: a megfejtés nem a számok világában, hanem a nyelvben rejtőzik. Magyarán, nem arról van szó, hogy látod a számjegyeket, hanem hogy olvasod a szavakat.

Igen, a helyes válasz a D.

Ez az a pillanat, amikor az ember vagy röhög egyet, vagy feldühödve lecsapja a laptop tetejét.

