Tükörszámos IQ-teszt kihívás: hol bújik a fordított 37 és 73 ebben a végtelen 37 sorozatban?

Készen állsz, hogy próbára tedd az elméd és bebizonyítsd, hogy kivételesen magas IQ-val rendelkezel? Íme egy kép, amin rengeteg 37-es szám látható egymás után sorakozva. Ebben a vibráló sorozatmintában látszólag mindegyik szám egyforma. Azonban van kettő, ami más, mint a többi. Egy fordított 37-es és egy fordított 73-as szám bújik meg valahol közöttük. A feladatod, hogy megtaláld őket hét másodpercen belül! Ha készen állsz rá, hogy teljesítsd az IQ-tesztet, akkor hunyd le a szemed egy pillanatra, vegyél egy mély levegőt és kezdődhet a számvadászat! Íme a kép:

IQ-teszt: keresd meg a fordított 37 és 73 számokat!

Forrás: jagranjosh.com, freejobalert

Teljesítsd az IQ-tesztet és bizonyítsd be, hogy a legkiválóbb elmék közé tartozol!

Egy kivételesen cseles és rafinált optikai illúzióval állsz szemben! Ez a feladvány nem véletlenül ilyen nehéz. Csak a rendkívüli géniuszok képesek megoldani. Nem kell matekzseninek lenned hozzá, azonban bizonyos képességekkel rendelkezned kell, hogy teljesíteni tudd! Ha nem elég éles a látásod és nem rendelkezel páratlan megfigyelőképességgel, akkor sajnos nincs esélyed, hogy hét másodperc alatt teljesítsd. Ez a néhány pillanat villámgyorsan lepereg! Tehát ne habozz! Állj neki a keresésnek most!