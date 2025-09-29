Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Tükörszámos IQ-teszt kihívás: hol bújik a fordított 37 és 73 ebben a végtelen 37 sorozatban?

nehéz feladvány agytorna IQ-teszt
Tóth Bori
2025.09.29.
Koncentráció, gyorsaság, alapos megfigyelőképesség. Rendelkezel ezekkel a képességekkel? Akkor tedd próbára magad ezzel az agyafúrt IQ-teszttel. Lássuk, sikerül-e 7 másodperc alatt teljesítened!

Készen állsz, hogy próbára tedd az elméd és bebizonyítsd, hogy kivételesen magas IQ-val rendelkezel? Íme egy kép, amin rengeteg 37-es szám látható egymás után sorakozva. Ebben a vibráló sorozatmintában látszólag mindegyik szám egyforma. Azonban van kettő, ami más, mint a többi. Egy fordított 37-es és egy fordított 73-as szám bújik meg valahol közöttük. A feladatod, hogy megtaláld őket hét másodpercen belül! Ha készen állsz rá, hogy teljesítsd az IQ-tesztet, akkor hunyd le a szemed egy pillanatra, vegyél egy mély levegőt és kezdődhet a számvadászat! Íme a kép:

IQ-teszt
IQ-teszt: keresd meg a fordított 37 és 73 számokat!
Forrás: jagranjosh.com, freejobalert

Teljesítsd az IQ-tesztet és bizonyítsd be, hogy a legkiválóbb elmék közé tartozol!

Egy kivételesen cseles és rafinált optikai illúzióval állsz szemben! Ez a feladvány nem véletlenül ilyen nehéz. Csak a rendkívüli géniuszok képesek megoldani. Nem kell matekzseninek lenned hozzá, azonban bizonyos képességekkel rendelkezned kell, hogy teljesíteni tudd! Ha nem elég éles a látásod és nem rendelkezel páratlan megfigyelőképességgel, akkor sajnos nincs esélyed, hogy hét másodperc alatt teljesítsd. Ez a néhány pillanat villámgyorsan lepereg! Tehát ne habozz! Állj neki a keresésnek most!

Ez az agytorna most arra ösztönözz, hogy láss túl azon, ami nyilvánvaló. Ne hagyd, hogy megtévessze a szemedet ez a cseles feladat. Ne stresszelj rá, ne kapkodj, mert úgy biztosan nem fog sikerülni. Türelem és higgadtság az, ami most előre vihet a siker felé. Ürítsd ki az elméd és koncentrálj teljes figyelemmel a feladatra. A kihívás, hogy megtaláld a megfordított 37 és 73 számokat az ismétlődő 37 sorozatban. 

Lejárt az idő! 

Sikerült megfejtened mielőtt lepergett a hét másodperc? Gratulálunk és minden elismerésünk a tiéd! Ha azonban most azok közé tartozol, akik nem élhetik át a megfejtés örömét, akkor görgess lejjebb é mutatjuk a megoldást.

Íme az IQ-teszt megoldása

Ne keseredj el, ha most nem jártál sikerrel. Ez a számkereső feladvány a legnehezebb IQ- tesztek közé tartozik. Minél több hasonló fejtörőt oldasz meg, annál ügyesebb leszel a rejtett számok gyors megtalálásában. A képen jelölve láthatod, hogy hol rejtőzött a keresett fordított 37 és 73 szám.

IQ-teszt megoldás.
IQ-teszt megoldás.
Forrás: jagranjosh.com, freejobalert

KÜLDD TOVÁBB barátaidnak ezt az IQ-tesztet és rendezzetek egy versenyt. Vajon ki lesz az, aki a leggyorsabban találja meg a 37-es számok közé elrejtett fordított 37-es és 73-as számokat?

