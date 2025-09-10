IQ-teszt: csak a legélesebb szeműek képesek kiszúrni a macskákat a képen

Az IQ-tesztek nemcsak az intelligenciát mérik, hanem a megfigyelőképességet és a részletekre való odafigyelést is. Az alábbi kép egy klasszikus optikai illúzió: ugyan elsőre egy zsúfolt házakkal teli tájat látsz, de ha jobban megfigyeled, akkor ott rejtőzik két macska is. Ne aggódj, ha elsőre nem sikerül megtalálnod, mert ez a játék a türelemről és a koncentrációról is szól.

IQ-teszt: neked sikerül megtalálni a macskákat?

Forrás: Jargan Josh

IQ-teszt: megtalálod a macskát?

A feladat elsőre egyszerűnek tűnik: meg kell találnod a macskákat a házak között, de ezt tovább bonyolítja, hogy mindössze 11 másodperced van rá. Az embereknek mindössze 5%-a képes arra, hogy ennyi idő alatt észrevegye az állatokat. A teszt célja, hogy felmérd a vizuális megfigyelőképességedet és az agyad gyorsaságát, de hidd el, nem olyan nehéz ez, mint elsőre tűnhet. A legtöbben viszont csak hosszú percek után veszik észre az elrejtett cicákat, azonban ha neked sikerül, akkor egy dolog már biztos: átlag feletti intelligenciával rendelkezel.

Felkészültél a feladatra? Ha igen, akkor állíts be egy időzítőt és kezdődhet a keresés!

Megoldás

Az egyik macska a kép jobb felső sarkában, míg a másik középen felül bújt el, bekarikáztuk pirossal. Ha most nem sikerült megtalálni, akkor se szomorkodj, mert biztosak vagyunk benne, hogy legközelebb még ügyesebb leszel! Ha pedig sikerült teljesíteni a tesztet, akkor te bizonyítottan a legélesebb szeműek közé tartozol!

Te elég szemfüles voltál?

