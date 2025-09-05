Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
IQ-teszt: oldd meg a nehéz kérdéseket, és kiderül, mennyire vagy zseni a Disney világában

Disney hercegnő teszt
Shutterstock - Keith Homan
intelligencia disney IQ tesztek
Mindenki imádja a Disney-filmeket és a legendás Disney-karaktereket, de vajon hányan emelkednek ki a tömegből? Ezzel a szuper nehéz Disney IQ-teszttel te is kiderítheted, mennyire vagy fanatikus rajongó!

A Disney-filmek nemcsak gyerekkorunk, hanem felnőtt éveink meghatározó varázslatai is. Ezek a soha el nem tűnő mesék és lenyűgöző látványvilágok most egy teljesen új kihívással várnak rád. Vajon te is azok közé tartozol, akik zseniális rajongóként minden apró részletet felidéznek? Töltsd ki a Disney IQ-tesztet, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a varázslat világában!

Disney mesék IQ-teszt
Forrás:  Northfoto 

Disney IQ-teszt rajongóknak

A Disney karakterek imádata generációkat ölel át, mindenkinek van egy kedvenc meséje, hercegnője vagy sztorija, ami visszarepítheti a gyerekkor varázslatos világába. A Disney kvízeket most továbbgondoltuk, és elhoztuk a legnehezebb IQ-tesztet a világszerte ismert rajzfilmekből. Figyelem, ebben a tesztben nem a Disney-mesék ismerete az egyetlen, amire támaszkodnod kell, hanem a logikádra, ami segít megérteni a képes feladványokat! 

Te mennyire vagy Disney-géniusz? 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Melyik Disney karakter látható a következő képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Melyik Disney karakter látható a következő képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Melyik Disney film szerepel a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Melyik Disney hercegnő neve szerepel a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Melyik Disney karakter szerepel a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Melyik Disney film szerepel a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Melyik Disney hercegnő szerepel a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Melyik Disney meseszereplő van a képen?

 

Melyik Disney-hercegnő lennél a gardróbod alapján?

Személyiségteszt.

Melyik Disney-hercegnő vagy valójában? Töltsd ki a tesztet, és tudd meg

Mindenkinek van egy örök kedvenc Disney-karaktere, de a tiéd vajon az mennyire passzol a személyiségedhez? Most kiderül!

Mit mond el rólad a kedvenc Disney-herceged? Eláruljuk titkos vágyaidat!

Az alábbiakban megtudhatod, mit mond el a személyiségedről, a személyiségtípusodról, a szexuális preferenciáidról a kedvenc Disney-herceged!

 

