IQ-teszt: átlag feletti az intelligenciád, ha megtalálod a lovat a képen

Imádjuk a hétköznapok kavalkádjában az olyan IQ-teszteket, aminek megfejtése közben kicsit megáll az idő, mert ugyan egyszerűnek tűnnek, mégis képesek az egész agyat megtornáztatni. Épp ezért tökéletes választás ez a játék, mert első ránézésre a képen csak egy elefánt van, aki egy fatörzset cipel, de ha elég szemfüles vagy, akkor hamar rájössz, hogy bizony ott van egy ló is. Csak azt szeretné, hogy megtaláld!
Ezúttal 10 másodperced van, hogy megtaláld a jól elrejtőzött lovat, ami tudom, hogy nagyon kevésnek tűnik, de sose becsüld alá magad! Ne hagyd, hogy elvessz a részletekben, mert könnyen kifuthatsz az időből és elbukod a játékot. Ki ne szeretne nyerni?
Ha sikeresen megtalálod a lovat, az azt bizonyítja, hogy átlag feletti intelligencia és megoldóképesség jellemez. A legtöbb ember hosszú percek után is képtelen megtalálni az állatot, de tudom, hogy neked sikerülni fog!
Ugye tudod, hogy nagyon gyorsan telik az idő?
Már csak 8 másodperced maradt
Sejted már hol lehet a ló?
6 másodperc
Szinte egy pislogásra vagy attól, hogy lejárjon a képes IQ-tesztre szánt időd.
3 másodperc
Egyre feszültebb a helyzet
Sikerült megtalálnod?
A képen bekarikázva, egy külön színnel kiemelve láthatod a lovat a kép jobb oldalán. Te jó helyen kerested? Ha most nem sikerült, akkor sincs okod a szomorkodásra, mert legközelebbi IQ-tesztet már biztosan tudod majd teljesíteni. Ha pedig sikerült, csak gratulálni tudok!
Az ismerőseid képesek lennének megoldani a feladványt? Küldd tovább nekik és teszteld őket! Ki fogja a leggyorsabban megtalálni?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.