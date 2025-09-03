Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
IQ-teszt: átlag feletti az intelligenciád, ha megtalálod a lovat a képen

optikai illúzió megoldás IQ tesztek
Gyüre Bernadett
2025.09.03.
Ha szereted az olyan kihívásokat, ahol nemcsak a szemed, hanem az agyad is villámtempóban működik, akkor most mindenképp tarts velünk. 10 másodperc áll rendelkezésedre ebben az IQ-tesztben, hogy kiszúrd a lovat a képen. Neked sikerülni fog?

Imádjuk a hétköznapok kavalkádjában az olyan IQ-teszteket, aminek megfejtése közben kicsit megáll az idő, mert ugyan egyszerűnek tűnnek, mégis képesek az egész agyat megtornáztatni. Épp ezért tökéletes választás ez a játék, mert első ránézésre a képen csak egy elefánt van, aki egy fatörzset cipel, de ha elég szemfüles vagy, akkor hamar rájössz, hogy bizony ott van egy ló is. Csak azt szeretné, hogy megtaláld!

Itt a legújabb IQ-tesztünk: megtalálod a lovat a képen?
Forrás:  YouTube 

Bizonyítsd be az IQ-tesztünk segítségével, hogy milyen éles eszű vagy!

Ezúttal 10 másodperced van, hogy megtaláld a jól elrejtőzött lovat, ami tudom, hogy nagyon kevésnek tűnik, de sose becsüld alá magad! Ne hagyd, hogy elvessz a részletekben, mert könnyen kifuthatsz az időből és elbukod a játékot. Ki ne szeretne nyerni?

Ha sikeresen megtalálod a lovat, az azt bizonyítja, hogy átlag feletti intelligencia és megoldóképesség jellemez. A legtöbb ember hosszú percek után is képtelen megtalálni az állatot, de tudom, hogy neked sikerülni fog!

Ugye tudod, hogy nagyon gyorsan telik az idő?

Már csak 8 másodperced maradt

Sejted már hol lehet a ló?

6 másodperc

Szinte egy pislogásra vagy attól, hogy lejárjon a képes IQ-tesztre szánt időd.

3 másodperc

Egyre feszültebb a helyzet

Sikerült megtalálnod?

Megoldás

A képen bekarikázva, egy külön színnel kiemelve láthatod a lovat a kép jobb oldalán. Te jó helyen kerested? Ha most nem sikerült, akkor sincs okod a szomorkodásra, mert legközelebbi IQ-tesztet már biztosan tudod majd teljesíteni. Ha pedig sikerült, csak gratulálni tudok!

Íme, az IQ-teszt eredménye
Forrás: YouTube

Az ismerőseid képesek lennének megoldani a feladványt? Küldd tovább nekik és teszteld őket! Ki fogja a leggyorsabban megtalálni?

