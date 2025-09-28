Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
IQ-teszt csak 20/20 látásúaknak: megtalálod a kakukktojást a dinoszauruszok között?

optikai illúzió nehéz feladvány agytorna IQ-teszt fejtörő
2025.09.28.
Találd meg 7 másodpercen belül az egyetlen dínót, ami más, mint a többi! 10-ből 9 ember elbukik ezen az IQ-teszten! Vajon neked sikerül megoldani?

Repülj vissza velünk az időben, amikor még dinoszauruszok uralták a Földet! Ezt a cseles dínós IQ-tesztet csak az emberek 1% képes megoldani 7 másodperc alatt! Jobban megizzaszt majd, mintha egy T-Rex elől kellene elmenekülnöd! Ha sikerül megtalálnod a kakukktojás dínót az egyforma dínók között 7 másodperc alatt, akkor igazán éles szemed van, villámgyorsan észleled a legapróbb eltéréseket, és valószínűleg az IQ-d is átlag feletti! Készen állsz a kihívásra? Akkor indítsd el az órád és kezdődhet is a dinoszaurusz vadászat! Íme a kép:

Dínós IQ-teszt
Forrás: jagranjosh.com/Brightside

 

Trükkös IQ-teszt: megtalálod a kakukktojás dínót?

Úgy gondolod éles a látásod és kiváló a megfigyelőképességed? Ezzel az optikai illúzióval most letesztelheted! Az ilyen rafinált agytornák arra hivatottak, hogy megtévesszék a szemed és az agyad. Csupán egy apró különbség van, amit rendkívül nehéz kiszúrni! Ez a kihívás nem véletlenül ilyen nehéz. Csak azok képesek sikeresen megoldani,  akiknek sas szemük van és nyomás alatt is képesek a feladatra fókuszálni! Vajon te képes vagy megoldani ezt a feladatot hét másodperc alatt, vagy a dínók kifognak rajtad?

Első ránézésre mindegyik dinoszaurusz egyforma, de van közöttük egy, amelyik mégis egy kicsit különbözik a többitől. Vizsgáld meg őket alaposan, tetőtől talpig! Csak így van esélyed, hogy sikerrel járj! Megtaláltad az egyetlen eltérő dínót mielőtt lejárt az idő? Ha igen, gratulálunk, megérdemelt az örömöd! Ha sikerült teljesítened ezt a kihívást, akkor bátran mondhatod, hogy átlag feletti a látásod és villámgyors a gondolkodásod. Bárhogyan is keresed nem bukkansz rá, hogy melyik dinoszaurusz az, amelyik különbözik a többitől? Görgess lejjebb, ahol felfedjük a megoldást.

Íme a dínós IQ-teszt megfejtése

Most leleplezzük, hogy hol bujkált a dínó, ami bár látszólag hasonló, mégis különbözik a társaitól. Nem kell tovább törnöd a fejed, íme a feladvány megfejtése: a legtöbb dinoszaurusznál négy lábat látsz, és az egyik első láb elöl van. Azonban a kakukktojás dinoszaurusznál az első láb nem látszik! 

Dínós IQ-teszt megoldás.
Tetszett ez a játékos fejtörő? Akkor KÜLDD EL barátaidnak, és hívd ki őket egy versenyre! Vajon ki lesz az, akinek sikerül 7 másodperc alatt, vagy annál gyorsabban megtalálni azt az egyetlen egy dínót, ami más, mint a többi?

