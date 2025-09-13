Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
IQ-teszt: 140-es az IQ-d, ha 9 másodperc alatt megtalálod Grút

Gyüre Bernadett
2025.09.13.
Felkészültél a legújabb feladványra? Ebben az IQ-tesztben mindössze 9 másodperced lesz megtalálni a Gru animációs film főszereplőjét és egyáltalán nem lesz könnyű dolgod.

A legújabb IQ-tesztünk sem lesz egyszerű: mindössze 9 másodperc áll rendelkezésre megtalálni a baba Gru-t, aki elbújt a rengeteg Mr. Bean fej mögött. Elsőnek nem tűnhet túl nehéznek, de nem szabad alábecsülni ezeket a feladványokat, mert simán el lehet velük tölteni hosszú perceket is akár. Felkészültél?

Neked sikerül megoldanod ezt az IQ-tesztet?
Neked sikerül megoldanod ezt az IQ-tesztet?
Forrás:  YouTube 

IQ-teszt: neked sikerül megtalálni Grút?

A sok Mr. Bean között elbújt a kisbaba Gru is, akinek a megtalálásához erős koncentráció és kiemelkedő vizuális látás szükséges. Ezúttal csak 9 másodperc áll a rendelkezésre, hogy megtaláljuk az egyik kedvenc meseszereplőnket, és akiknek sikerül, azok biztosan minimum 140-es IQ-val rendelkezel. A legkiemelkedőbb logikai készséggel élőknek is nehezére esik a megadott időn belül Gru nyomára bukkanni.

Ha felkészültél a keresésére, akkor indítsd a visszaszámlálót!

Megoldás

Gru a kép bal oldalán középen bújt el, amit bekarikáztunk pirossal, hogy könnyebben észrevehető legyen. Ha sikerült megtalálnod, akkor gratulálunk, mert most már biztos, hogy átlag feletti intelligenciával rendelkezel, azonban, ha most nem sikerült, akkor se csüggedj, mert legközelebb sokkal jobban fog menni!

Az IQ-teszt megfejtése
Megtaláltad Grút?
Forrás:  YouTube 

Tetszett a feladvány? Ne felejtsd el megosztani az ismerőseiddel és teszteljétek együtt a logikai képességeiteket!

