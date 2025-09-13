IQ-teszt: 140-es az IQ-d, ha 9 másodperc alatt megtalálod Grút

A legújabb IQ-tesztünk sem lesz egyszerű: mindössze 9 másodperc áll rendelkezésre megtalálni a baba Gru-t, aki elbújt a rengeteg Mr. Bean fej mögött. Elsőnek nem tűnhet túl nehéznek, de nem szabad alábecsülni ezeket a feladványokat, mert simán el lehet velük tölteni hosszú perceket is akár. Felkészültél?

Neked sikerül megoldanod ezt az IQ-tesztet?

Forrás: YouTube

IQ-teszt: neked sikerül megtalálni Grút?

A sok Mr. Bean között elbújt a kisbaba Gru is, akinek a megtalálásához erős koncentráció és kiemelkedő vizuális látás szükséges. Ezúttal csak 9 másodperc áll a rendelkezésre, hogy megtaláljuk az egyik kedvenc meseszereplőnket, és akiknek sikerül, azok biztosan minimum 140-es IQ-val rendelkezel. A legkiemelkedőbb logikai készséggel élőknek is nehezére esik a megadott időn belül Gru nyomára bukkanni.

Ha felkészültél a keresésére, akkor indítsd a visszaszámlálót!

Megoldás

Gru a kép bal oldalán középen bújt el, amit bekarikáztunk pirossal, hogy könnyebben észrevehető legyen. Ha sikerült megtalálnod, akkor gratulálunk, mert most már biztos, hogy átlag feletti intelligenciával rendelkezel, azonban, ha most nem sikerült, akkor se csüggedj, mert legközelebb sokkal jobban fog menni!

Megtaláltad Grút?

Forrás: YouTube