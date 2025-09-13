IQ-teszt: 140-es az IQ-d, ha 9 másodperc alatt megtalálod Grút

A legújabb IQ-tesztünk sem lesz egyszerű: mindössze 9 másodperc áll rendelkezésre megtalálni a baba Gru-t, aki elbújt a rengeteg Mr. Bean fej mögött. Elsőnek nem tűnhet túl nehéznek, de nem szabad alábecsülni ezeket a feladványokat, mert simán el lehet velük tölteni hosszú perceket is akár. Felkészültél?
A sok Mr. Bean között elbújt a kisbaba Gru is, akinek a megtalálásához erős koncentráció és kiemelkedő vizuális látás szükséges. Ezúttal csak 9 másodperc áll a rendelkezésre, hogy megtaláljuk az egyik kedvenc meseszereplőnket, és akiknek sikerül, azok biztosan minimum 140-es IQ-val rendelkezel. A legkiemelkedőbb logikai készséggel élőknek is nehezére esik a megadott időn belül Gru nyomára bukkanni.
Ha felkészültél a keresésére, akkor indítsd a visszaszámlálót!
Gru a kép bal oldalán középen bújt el, amit bekarikáztunk pirossal, hogy könnyebben észrevehető legyen. Ha sikerült megtalálnod, akkor gratulálunk, mert most már biztos, hogy átlag feletti intelligenciával rendelkezel, azonban, ha most nem sikerült, akkor se csüggedj, mert legközelebb sokkal jobban fog menni!
Tetszett a feladvány? Ne felejtsd el megosztani az ismerőseiddel és teszteljétek együtt a logikai képességeiteket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.