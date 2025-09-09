IQ-teszt: 15 másodperced van kiszúrni az üres csészét – Csak a legélesebb szeműeknek sikerül

Biztosan te is ismered azt az érzést, amikor valami ott van a szemed előtt, de mégsem sikerül meglátni. Ez az IQ-teszt is pont erre épül, ahol egy rakás csésze sorakozik és mindegyik meg van töltve valamivel, kivéve egy darabot. Első pillantásra az összes ugyanolyannak tűnik, így ne ijedj meg ha elsőre nem tudod kiszúrni!

IQ-teszt: neked vajon sikerül megtalálni az üres csészét?

Forrás: YouTube

A feladat ugyan egyszerű, de könnyűnek semmiképp sem mondanám: 15 másodperc áll a rendelkezésedre, hogy megtaláld a kakukktojást. Azok, akik megtalálják a megadott időn belül sokkal nagyobb logikai készséggel rendelkeznek és az IQ-juk is magasabb lehet az átlagnál. Egy tippet azért jobb, ha elfogadsz tőlünk: ne a csészék színeivel és formájával legyél elfoglalva, hanem a tartalmukat figyeld meg tüzetesebben. Persze, akkor sem kell elcsüggedni, ha nem sikerül a megadott időkeretben megtalálni az üres bögrét, mert pont az a lényeg, hogy kizökkentsen a megszokott koncentrációból.

Megoldás A kép jobb felsőszélén bekarikáztuk neked piros színnel az üres rózsaszín bögrét. Megtaláltad? Ha igen, akkor csak gratulálni tudunk, de ha nem, akkor sincs semmi probléma! Fejleszd tovább magad több ilyen teszttel és egyszer sikerülni fog!

Bekarikáztuk nektek a helyes megfejtést

Forrás: YouTube