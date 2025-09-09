Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 9., kedd Ádám

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
optikai illúzió

IQ-teszt: 15 másodperced van kiszúrni az üres csészét – Csak a legélesebb szeműeknek sikerül

optikai illúzió megoldás IQ tesztek
Gyüre Bernadett
2025.09.09.
Te mennyire vagy szemfüles? Egy újabb trükkös feladvánnyal készültünk neked, ahol mindössze 15 másodperced van, hogy kiszúrd az üres csészét. Készen állsz, hogy megoldd ezt az IQ-tesztet?

Biztosan te is ismered azt az érzést, amikor valami ott van a szemed előtt, de mégsem sikerül meglátni. Ez az IQ-teszt is pont erre épül, ahol egy rakás csésze sorakozik és mindegyik meg van töltve valamivel, kivéve egy darabot. Első pillantásra az összes ugyanolyannak tűnik, így ne ijedj meg ha elsőre nem tudod kiszúrni!

IQ-teszt: neked vajon sikerül megtalálni az üres csészét?
IQ-teszt: neked vajon sikerül megtalálni az üres csészét?
Forrás:  YouTube 

IQ-teszt: te ki tudod szúrni az üres csészét?

A feladat ugyan egyszerű, de könnyűnek semmiképp sem mondanám: 15 másodperc áll a rendelkezésedre, hogy megtaláld a kakukktojást. Azok, akik megtalálják a megadott időn belül sokkal nagyobb logikai készséggel rendelkeznek és az IQ-juk is magasabb lehet az átlagnál. Egy tippet azért jobb, ha elfogadsz tőlünk: ne a csészék színeivel és formájával legyél elfoglalva, hanem a tartalmukat figyeld meg tüzetesebben. Persze, akkor sem kell elcsüggedni, ha nem sikerül a megadott időkeretben megtalálni az üres bögrét, mert pont az a lényeg, hogy kizökkentsen a megszokott koncentrációból.

Megoldás

A kép jobb felsőszélén bekarikáztuk neked piros színnel az üres rózsaszín bögrét. Megtaláltad? Ha igen, akkor csak gratulálni tudunk, de ha nem, akkor sincs semmi probléma! Fejleszd tovább magad több ilyen teszttel és egyszer sikerülni fog!

Bekarikáztuk nektek a helyes megfejtést
Forrás:  YouTube 

A barátaid vajon képesek megtalálni a csészét? Küldd el nekik és teszteld le őket, hogy ki fogja a leggyorsabban megtalálni!

IQ-teszt: átlag feletti az intelligenciád, ha megtalálod a lovat a képen

10 másodperc áll rendelkezésedre ebben az IQ-tesztben, hogy kiszúrd a lovat a képen. Neked sikerülni fog?

Csak a legmagasabb IQ-val rendelkező emberek tudják megfejteni ezt a tesztet

Azt hitted, háromszög? Ugyan már… Ez a teszt gyorsan bebizonyítja, hogy még a legegyszerűbbnek tűnő dolgok is képesek porig alázni az önbizalmadat. Ha elég bátor vagy, tarts velünk ebben az IQ tesztben!

IQ-teszt: csak a legélesebb szeműek tudják kiszúrni a nyuszit a képen, te képes vagy rá?

Megtalálod a nyuszit a képen? Ha igen, akkor te is benne vagy a legjobb 1 százalékban. Ez az IQ-teszt talán pont neked való.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu