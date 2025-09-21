Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Retró rajzfilmkvíz: te felismered, melyik karakter melyik rajzfilmben szerepelt?

mese rajzfilm retró
Pópity Balázs
2025.09.21.
Akik a 70-es 80-as, 90-es években voltak gyerekek, alig várták, hogy jöjjön az Esti Mese a gargalizáló TV Macival. Te emlékszel még a kedvenc meséidre? Derítsd ki retró rajzfilmkvízünkkel!

Mielőtt az internet tönkretette volna a figyelmünket, mikor még nem ömlött ránk az információ minden bokroból, létezett egy TV-műsor, amit minden gyerek várt: az Esti Mese a TV Macival. Most itt a lehetőség, hogy visszarepülj abba az időbe, amikor a tévé elé kucorodva még minden egyszerűbb volt. Ezek a mesék nemcsak szórakoztattak, hanem megtanítottak hinni is a barátságban, a bátorságban és abban, hogy a legkisebb is lehet nagy hős. Vajon felismered, melyik hős melyik rajzfilmhez tartozik? Próbáld ki rajzfilmkvízünket!

Mézga család szereplői, rajzfilmkvíz
Kép sokunk kedvenc gyerekkori rajzfilmjéből, a Mézga Családból. Emlékszel még rájuk? Rajzfilmkvízünkből kiderül!
Forrás:  YouTube 

Töltsd ki a retró rajzfilmkvízt!

Engedd, hogy visszarepítsünk a gyermekkorodba! Neked melyik volt a kedvenc meséd? A Vizipók, a csodapók, a Hohoho-horgász, a Kérem a következőt?, a Futrinka utca, esetleg a Kockásfülű nyúl? Teszteld le, emlékszel-e még a kedvenc meséidre

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/6 Melyik rajzfilmben szerepelt Karak?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/6 Csőrmester melyik rajzfilmben tűnt fel?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/6 Melyik rajzfilmben szerepel Szerénke és Lukrécia?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/6 Melyik mesében fogadta doktorrá Dr. Bubót a Boa Constrector?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/6 Melyik mesében szerepelt Mozdony, a rossz gyerek?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/6 Melyik mesében szerepel Flórián papagáj?

