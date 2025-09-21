Retró rajzfilmkvíz: te felismered, melyik karakter melyik rajzfilmben szerepelt?

Mielőtt az internet tönkretette volna a figyelmünket, mikor még nem ömlött ránk az információ minden bokroból, létezett egy TV-műsor, amit minden gyerek várt: az Esti Mese a TV Macival. Most itt a lehetőség, hogy visszarepülj abba az időbe, amikor a tévé elé kucorodva még minden egyszerűbb volt. Ezek a mesék nemcsak szórakoztattak, hanem megtanítottak hinni is a barátságban, a bátorságban és abban, hogy a legkisebb is lehet nagy hős. Vajon felismered, melyik hős melyik rajzfilmhez tartozik? Próbáld ki rajzfilmkvízünket!

Kép sokunk kedvenc gyerekkori rajzfilmjéből, a Mézga Családból. Emlékszel még rájuk? Rajzfilmkvízünkből kiderül!

Forrás: YouTube

Töltsd ki a retró rajzfilmkvízt!

Engedd, hogy visszarepítsünk a gyermekkorodba! Neked melyik volt a kedvenc meséd? A Vizipók, a csodapók, a Hohoho-horgász, a Kérem a következőt?, a Futrinka utca, esetleg a Kockásfülű nyúl? Teszteld le, emlékszel-e még a kedvenc meséidre!