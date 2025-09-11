5 árulkodó jel a lakásodban, ami megmutatja, hogy a 80-as évek gyermeke vagy

A lakberendezési stílusod többet árul el rólad, mint hinnéd – főleg, ha ott zörög a gyöngy a konyhaajtóban.

A lakberendezési trendek mélyebben belénk égtek, mint gondoltuk volna.

Forrás: Shutterstock

A 80-as évek lakberendezési stílusa nem vész el, csak éppen átalakul

A lakberendezés nehéz dió, hiszen megálmodjuk álmaink otthonát, tökéletesítjük, csinosítgatjuk, majd 5 év múlva teljesen más trendek hódítanak.

Vannak azonban olyan esszenciális lenyomatok a 80-as évekből, amik olyan mélyen beleivódtak a DNS-ünkbe, hogy azt képtelenség kiirtani, hiába a világ összes létező az IKEA-katalógusa.

Ez pedig nem a gázkonvektor, vagy a szekrénnyé alakítható ágy, hanem az a kulturális skarlát, amit a nyolcadik emelet rántott hússzagú levegője és a TV maci fogmosása között egy életre belénk égetett. Te is bűnös vagy? Most kiderül!

1. A fagyöngyös függöny

A fagyöngyös függöny-szerűség nélkülözhetetlen volt a 80-as években.

Forrás: Facebook

Mindenkinek volt, de senki nem értette, miért: tökéletesen haszontalan porfogó volt jellemzően a konyha és a nappali között, ami a két helyiség elválasztására szolgált, de a funkcióját nem hogy nem töltötte be, de legalább még jól arcon is csapott akárhányszor a közelébe mentél. Ha a mai napig érzel valami fura vonzódást az összepattanó fagolyók iránt, netán található is a lakásodban egy ilyen függöny, akkor van egy rossz hírünk!

2. Természetképes fal

A természetképes fal modern feldolgozásban.

Forrás: Shutterstock

Pár évtizede még nem volt annyi lehetőségünk utazgatni, mint manapság, de sebaj, hiszen mi más is keltheti jobban egy exkluzív nyaralás érzését, mint egy 3x4 méteres, enyhén pixeles kép egy vízesésről?! Hiszen elég ránéznünk a falra és máris dobbantunk Mauritiusra és kevésbé nyomaszt bennünket a mindennapok szürkesége. Mi ez, ha nem zseniális?!

3. Ülőgarnitúra pokróccal

Nagymamáink imádták fokozni a fokozhatatlant.

Forrás: Shutterstock

Leginkább a nagymamák körében volt szokás, hogy amint megvették az új ülőgarnitúrát, azonnal letakarták egy roppant esztétikus, tigrismintás pokróccal, nehogy baja essen. Értjük, hogy vigyáztak az bútorokra és szerették volna, hogy minél tovább teljesen fényükben ragyognának, de egészen biztos, hogy egy kibolyhosodott pokróc logikusabb, mint az egyszerű odafigyelés?

4. Szórakoztatóegység a toalett mellett

Nincs is kellemesebb látvány egy felkészült mosdónál!

Forrás: Photodisc

Egyik kedvenc csemegénk a toalett mellett diszkréten elhelyezett újságtartó, ami remek kikapcsolódást ígért magányos perceinkben. A jobb sorsra érdemes napilapok pedig csak gyűltek és gyűltek, az igazán fekete övesek pedig még tollat is tartottak a rejtvények megoldásához.