5 árulkodó jel a lakásodban, ami megmutatja, hogy a 80-as évek gyermeke vagy

A lakberendezési stílusod többet árul el rólad, mint hinnéd – főleg, ha ott zörög a gyöngy a konyhaajtóban.
A lakberendezés nehéz dió, hiszen megálmodjuk álmaink otthonát, tökéletesítjük, csinosítgatjuk, majd 5 év múlva teljesen más trendek hódítanak.
Vannak azonban olyan esszenciális lenyomatok a 80-as évekből, amik olyan mélyen beleivódtak a DNS-ünkbe, hogy azt képtelenség kiirtani, hiába a világ összes létező az IKEA-katalógusa.
Ez pedig nem a gázkonvektor, vagy a szekrénnyé alakítható ágy, hanem az a kulturális skarlát, amit a nyolcadik emelet rántott hússzagú levegője és a TV maci fogmosása között egy életre belénk égetett. Te is bűnös vagy? Most kiderül!
Mindenkinek volt, de senki nem értette, miért: tökéletesen haszontalan porfogó volt jellemzően a konyha és a nappali között, ami a két helyiség elválasztására szolgált, de a funkcióját nem hogy nem töltötte be, de legalább még jól arcon is csapott akárhányszor a közelébe mentél. Ha a mai napig érzel valami fura vonzódást az összepattanó fagolyók iránt, netán található is a lakásodban egy ilyen függöny, akkor van egy rossz hírünk!
Pár évtizede még nem volt annyi lehetőségünk utazgatni, mint manapság, de sebaj, hiszen mi más is keltheti jobban egy exkluzív nyaralás érzését, mint egy 3x4 méteres, enyhén pixeles kép egy vízesésről?! Hiszen elég ránéznünk a falra és máris dobbantunk Mauritiusra és kevésbé nyomaszt bennünket a mindennapok szürkesége. Mi ez, ha nem zseniális?!
Leginkább a nagymamák körében volt szokás, hogy amint megvették az új ülőgarnitúrát, azonnal letakarták egy roppant esztétikus, tigrismintás pokróccal, nehogy baja essen. Értjük, hogy vigyáztak az bútorokra és szerették volna, hogy minél tovább teljesen fényükben ragyognának, de egészen biztos, hogy egy kibolyhosodott pokróc logikusabb, mint az egyszerű odafigyelés?
Egyik kedvenc csemegénk a toalett mellett diszkréten elhelyezett újságtartó, ami remek kikapcsolódást ígért magányos perceinkben. A jobb sorsra érdemes napilapok pedig csak gyűltek és gyűltek, az igazán fekete övesek pedig még tollat is tartottak a rejtvények megoldásához.
Képzeld el, hogy veszel egy gyönyörű dohányzóasztalt, majd valamilyen felfoghatatlan késztetéstől vezérelve letakarod egy négyzet alakú kis csipketerítővel. Plusz pont, ha arra még egy ízlésesen elhelyezett művirág is kerül. Az igazán hardcore nagyik pedig a lakás minden pontját felpimpelték egy-egy hímzett példánnyal: kapott a tévé, a kredenc minden emelete és így tovább. Mi pedig csak arra lennénk kíváncsiak, hogy vajon a síkképernyős tévék teteje azóta mennyire fázik a retró kis terítő nélkül.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.