Melyik dögös Marvel-szuperhős rabolná el a szívedet?

A szuperhőskultusz hosszú évek óta velünk van, de már régen túllépett a képregények szubkultúráján. A szuperhősök ellepték a filmek és sorozatok világát, tálcán kínálva rengeteg igazán dögös pasit. Persze a történetek is izgalmasak, meglepőek és fordulatosak, de nőként nehezen lehet elmenni Thor izmai, Vasember karizmája vagy épp Pókember agilitása mellett. Ha megfordult már a fejedben, hogy hozzád melyik Marvel-szuperhős passzolna, akkor van egy jó hírünk! A következő személyiségteszt most felfedi!

Személyiségtesztünkből kiderül, hogy melyik szuperhős illene hozzád.

Forrás: Northfoto / Profimedia / Shutterstock

Személyiségteszt: Melyik Marvel-szuperhős lopná el a szívedet

Tudjuk persze, hogy ezek a karakterek nem léteznek, de azért izgalmas eljátszani a gondolattal, hogy mégis melyik tudna célt érni. Ha kiküldted a párodat a nappaliból, helyezkedj el kényelmesen a kanapén, és válaszold meg a személyiségteszt kérdéseit, hogy kiderítsd, melyik Marvel-szuperhős lenne az álompasid!

1. Milyen férfi az eseted?

a) A karizmatikus, aki a puszta jelenlétével is mindenki figyelmét megragadja

b) A titokzatos, aki egy cseppet kiszámíthatatlannak tűnik

c) A magabiztos, aki a humorával képes levenni a lábamról

d) A becsületes és lovagias, akiben mindig lehet bízni

e) A fiatalos, vicces srác, aki feldobja a napot

2. Hogyan udvaroljon neked?

a) Hőstettekkel és látványos gesztusokkal

b) Szarkasztikus, de mély bókokkal

c) Drága meglepetésekkel és luxus randikkal

d) Őszinte szavakkal és apró figyelmességekkel

e) Vicces üzenetekkel és kreatív randikkal

3. Hogyan képzelsz el egy tökéletes randit?

a) Esti, csillagfényes séta valami különleges helyen

b) Rejtélyes, izgalmas kaland kettesben

c) Elegáns vacsora és pezsgő egy menő tetőteraszon

d) Romantikus piknik a parkban

e) Vidám kalandparkos nap és sok közös nevetés

4. Egy kapcsolatban mi számodra a legfontosabb?

a) Szenvedély és spontaneitás

b) Izgalom és titokzatosság

c) Anyagi biztonság és szórakozás

d) Hűség és megbízhatóság

e) Jókedv és barátságosság

5. Hogyan reagálnál, ha a párod bajba kerülne?

a) Kiállnék mellette, és minden erőmmel segítenék

b) Megpróbálnám észérvekkel és trükkökkel kihúzni a bajból