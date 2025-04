Robert Downey Jr. 60 éves lett: 10 dolog, amit talán nem tudtál a híres Vasemberről

Robert Downey Jr. a világ egyik legjobban fizetett és legismertebb színésze, kinek neve mára egyet jelent Vasemberrel, de a színész karrierje és élete sokkal színesebb és fordulatosabb, mint azt elsőre gondolnánk. A Marvel-filmek Tony Starkja igazi hollywoodi ikon, aki nemcsak elképesztő tehetségével, hanem megindító élettörténetével is inspirálja a rajongókat. A színész hosszú utat járt be a karrierje során: már egészen fiatalon csúcsra juttatta magát Hollywoodban, majd szintén magának köszönhetően zuhant a mélybe, amiről sokan úgy vélték, onnan már nincs visszaút, ám a Marvel Univerzumának hála ismét az álomgyár királyává vált. 60. születésnapja alkalmából összegyűjtöttünk tíz érdekességet róla, amit talán te sem tudtál!

Robert Downey Jr.: 10 érdekesség a ma 60 éves színészről

1. Gyerekként már színészkedett

Apja, Robert Downey Sr. filmrendező volt, így Robert Downey Jr. már 5 évesen debütált színészként apja Sr. Pound (1970) című filmjében. Ezt követően a fiatal színészekből álló Brat Pack csoport tagjaként feltűnt a Különös kísérlet (1985) és a Fagypont alatt (1987) című filmekben.

2. Apja adta neki élete első füves cigijét

Ezzel pedig bevezette a kis Robertet a drogok világába is. Nem sokkal 10 éves kora előtt függővé vált, és tinédzserként megkezdte önpusztító életmódját alkohollal és még keményebb anyagokkal. Az idősebb Robert Doweny később elismerte, hogy hatalmas hiba volt fiát fűvel kínálni.

3. Charlie Chaplin szerepéért Oscar-díjra jelölték

A filmes családból származó Robert Downey Jr. egészen korán bekerült a filmes szakmába, és már fiatalon elismerte a tehetségét Hollywood. Mindössze 27 évesen eljátszotta minden idők egyik leghíresebb filmsztárját, Charlie Chaplint a róla szóló életrajzi filmben. Mivel Chaplin balkezes volt, így a szerep kedvéért megtanult bal kézzel hegedülni és teniszezni is, az alakítása pedig Oscar-jelölést, számos díjat és hírnevet eredményezett számára.

1992-ben Charlie Chaplin legendás alakját kelthette életre Richard Attenborough Chaplin című filmjében

Forrás: Moviepix

4. Komoly függőségekkel küzdött

A függőség nem válogat, tartja a mondás. A Marvel-filmek sztárja már gyerekként drogozott, és karrierje kezdetén is súlyos függőségi problémái voltak. A 90-es évek végén és a 2000-es évek elején a törvénnyel is meggyűlt a baja, letartóztatták az alkohollal, kokainnal és heroinnal való visszaélés miatt. Előbb egy kaliforniai börtönbe, majd egy rehabilitációs intézménybe került. 2002-ben a nyilvánosság előtt számolt be arról, hogy megszabadult a függőségeitől, és karrierje újra szárnyalni kezdett.

5. A kungfu nagymestere és balettozni is tud

Robert Downey Jr. számára a Wing Chun kungfu nem csupán egy harcművészet, hanem egy mentőöv is volt. Egy interjúban elárulta, hogy ez a technika segítette abban, hogy leküzdje drogfüggőségét. A színész 2003-ban kezdte el a Wing Chunt Los Angelesben, és azóta is rendszeresen, heti három alkalommal gyakorolja. Érdekesség, hogy nem ez volt az egyetlen mozgásforma, amit kipróbált: amikor gyerekként Londonban élt, balettozni is megtanult, méghozzá a híres chelsea-i Perry House-ban, mindössze tízévesen.

6. Meglepően jól énekel

Az Ally McBeal című sorozatban derült ki, hogy Robert Downey Jr. nemcsak tehetséges színész, hanem kivételesen bársonyos hanggal is rendelkezik – olyannyira, hogy sokan Stingéhez hasonlították az énekhangját. Nem véletlen, hogy a sorozatban ketten énekelték az ügyvédnőnek az Every Breath You Take című számot. Később Downey Jr. a legendás énekes 60. születésnapi koncertjén is fellépett, ezzel is bizonyítva zenei tehetségét. 2004-ben pedig kiadta a "The Futurist" nevű albumát a Sonynál, melyben keverednek a pop, a jazz és a klasszikus zene elemei.

7. Néha magassarkúban forgat

Hollywoodban gyakran trükköznek a férfisztárok magasságával, ha túl alacsonynak bizonyulnak egy-egy szerepben. Például Humphrey Bogart esete legendás, aki kissé alacsonynak tűnt a 175 centis Ingrid Bergman mellett, úgyhogy végig magasságnövelő platformokon kellett játszania. Robert Downey Jr. sem tartozik a legmagasabb színészek közé, így előfordult már, hogy az ő esetében is magassarkú cipőt kellett alkalmazni.