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Brutálisan nehéz IQ-teszt: csak a lézerlátásúak találják meg a pillangót 9 másodperc alatt

fejtörő IQ-teszt pillangó macska
Life.hu
2026.09.24.
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Ez a kép első ránézésre átláthatalan: még a macska is szemüveget vett, hogy meglássa a szobában repkedő pillangót. Segíts neki, de csak 9 másodperced van, hogy megoldd a feladványt!

Különösen jó megfigyelőképességre van szükség ahhoz, hogy valaki 9 másodperc alatt kiszúrja a pillangót a káoszban. Nézd át alaposan a képet, haladj módszeresen, de így sem biztos hogy sikerül megoldanod az IQ-tesztet. Indulhat az idő? Rajta!

IQ-teszt: megtalálod a pillangót a káoszban?
IQ-teszt: megtalálod a pillangót a káoszban?
Forrás: jagranjosh.com

Az IQ-teszt megoldása:

Ha nem sikerült megtalálnod, vizsgáld csak a kép alsó részét. A pillangó a sárga táskán rejtőzik, közvetlenül az asztali lámpától jobbra.

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