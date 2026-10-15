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Találd meg az elveszett gyűrűt 30 másodperc alatt: csak akkor sikerülhet, ha a szemed élesebb, mint egy sasé

esküvő IQ-teszt gyűrű
Nagy Anna
2026.10.15.
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Nagy bajban van a vőlegény tanúja, ugyanis láthatóan elveszette a gyűrűt, ami nélkül nincs esküvő. Az IQ-tesztben 30 másodperced van arra, hogy megmentsd a szertartást, ami csak akkor sikerülhet, ha a szemed élesebb, mint a sasé.

Az egész násznép a boldogító igenre vár, ám van egy kis bökkenő: a tanú elvesztette a gyűrűt. Ahhoz, hogy az esküvő ne katasztrófával végződjön, neked kell segíteni. Ebben a képes IQ-tesztben csupán annyi a feladatod, hogy megtaláld 30 másodperc alatt a gyűrűt, hogy az ifjú pár egybekelhessen.

IQ-teszt: elveszett a gyűrű, de te még megmentheted az esküvőt.
IQ-teszt: elveszett a gyűrű, de te még megmentheted az esküvőt.
Forrás:  jagranjosh.com

IQ-teszt: megtalálod az elveszett gyűrűt 30 másodperc alatt?

Az optikai illúziók és képes fejtörők remek lehetőséget kínálnak arra, hogy egy kicsit megtornáztasd az agyadat. A most következő képes IQ-teszt első pillantásra egyszerűnek tűnhet, ám a megoldás korántsem olyan egyértelmű, mint gondolnád. Az esküvői jelenetben ugyanis elrejtettek egy apró tárgyat, amelyet a sok részlet között meglepően nehéz észrevenni.

A hiányzó tárgy nem más, mint maga a gyűrű, ami nélkül nincs esküvő, és a te feladatod megtalálni. A feladat nem egyszerű, mert a tárgy nagyon aprócska, ezért csak azok képesek észrevenni, akiknek a sasoknál is élesebb a látásuk. Ráadásul mindössze 30 másodperc áll a rendelkezésre. Állítsd be az időzítőt, és kezdd el megvizsgálni a képet. Ha elég figyelmes vagy, és az apró részleteket is ki tudod szúrni, akkor te lehetsz az esküvő megmentője. 

Ha elsőre nem jársz sikerrel, próbáld ki a következő módszert: haladj végig a képen balról jobbra, majd fentről lefelé. Érdemes azokat a részleteket is megvizsgálni, amelyek első pillantásra teljesen jelentéktelennek tűnnek. Könnyen lehet, hogy éppen ott rejtőzik a megoldás.

Az IQ-teszt megoldása: itt bújt meg a gyűrű

Ha lejárt az időd, még nem feltétlenül kell feladnod a keresést, de ha úgy érzed, hogy már biztosan nem te leszel az esküvő megmentője, akkor mutatjuk az IQ-teszt megoldását

A gyűrűt nem volt egyszerű észrevenni, már csak azért sem, mert ösztönösen mindeki a földet nézi azt gondolván, valószínűleg kigurult a tanú zsebéből. A helyzet azonban nem ez. Ám az, hogy hogyan is került a jelenlegi helyére, egy másik kérdés. Valószínűleg valaki elrejthette...

IQ-teszt megoldása: itt rejtőzött a gyűrű.
IQ-teszt megoldása: itt rejtőzött a gyűrű.
Forrás:  jagranjosh.com

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