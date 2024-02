Asztalos, dizájner és restaurátor - Egy magyar lány sikersztorija

Azt mondja, az érzelmei hajtották a fához. A fához, mint élőlényhez, a fához, mint anyaghoz. Az erdészet is foglalkoztatja, a nagypapája révén kapcsolódott be az erdőgazdaságba. A vizuális kultúra már gyerekkorában is érdekelte, az izgatta, hogy hagyhat egy ember tudatos nyomot a világban.



Olyasmit akart csinálni, amiben elmélyülhet

21 éves volt, amikor az az ötlete támadt, hogy kitanul egy olyan szakmát, amiben elmélyedhet, és magas szintre fejlődhet. Ekkor talált rá a famunkára. Fannit elámítja a fák önálló karaktere, az emberénél is jóval hosszabb életútja. Azt mondja, a matuzsálem fákat látva megérthetünk valamit az élet és a halál misztériumából. Az erdőben, ahol maga is gazdálkodik, olyan hársfák is állnak, amiket még a dédnagyapja ültetett.