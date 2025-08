Visszatérnek a 70-es évek dekortrendjei, de nem mindegy, hogyan alkalmazod őket

Így alakult át a 70-es évek retro trendje

A hetvenes évek stílusa nemcsak az anyagokban és formákban, hanem a térhasználatban is újraértelmezésre került. Akkoriban nagy divat volt a nappaliban elhelyezett olvasósarok, a napfényes ablak melletti kuckózás, vagy a családi étkezők otthonos kialakítása. Ezek most újra népszerűek, mert a mai ember is vágyik arra, hogy az otthona ne csak látványos, hanem kényelmes és élhető is legyen. A mai lakásokba már nem kerül be a régi idők bútorainak nehézkes másolata, helyette könnyedebb, légiesebb, modernizált formák hódítanak, amelyek megidézik a korszak hangulatát, de nem uralják le a teret.

A 70-es évek dekorációja ma a szabadság, a kreativitás és az önkifejezés szimbóluma lett a lakberendezésben. Nem arról szól, hogy teljesen retróba öltöztetjük a lakást, hanem arról, hogy bátran keverjük a régi és új elemeket. Egy retró fotel egy modern kanapé mellett, vagy egy hetvenes éveket idéző mintás szőnyeg egy letisztult, fehér térben, ezek azok a kombinációk, amelyek igazán egyedivé teszik az otthonunkat.