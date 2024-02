V. The Fashion Show, POP UP STORE és VIP PARTY az Andrássy út leghíresebb épületében

2024.február 8-án kezdődik az V. The Fashion Show, POP UP STORE és VIP PARTY a Fashion Diffusion Hungary rendezésében. Az Andrássy út leghíresebb épületét divatbemutatók, egyedülálló magyar és külföldi divatmárkák, kiállítók teszik majd izgalmassá. Mindemellett különleges témájú VIP partyt rendeznek, ahol megidézik a Studio 54 hangulatát is. Az izgalmakat fokozza az is, hogy egy világsztár is részt vesz az események, aki egykor a népszerű szórakozóhely vendége volt.

Programok az Il Bacio di Stilében: 2024.02.08. 19:00 - 21:00 VIP POP UP STORE megnyitó esemény, sajtótájékoztató / jegyhez kötött /

A POP UP STORE tervezői és kiállítói: Schoeffel Showroom, Babushka, ayperi, AGNI’S, Boeleny, Back2Bag, funkyLab, Jeanette Style, Panota Leather, Sentiments, NAVONA, SAGIO, Ekaterina Chepak, Jana Gavalcova, Slang Slang, SCHIFFER DIA, Art on Me, Frida Knit Studio, GBA STYLE, Eva Miller Lingerie, !LOOK!, Dave & Bella, HOUSE OF SELTENVOGEL, PREMIRUM, Avivasecrets

V. Fashion Diffusion divatbemutató 2024.02.09. 12:00-20:00 POP UP STORE + BÁR nyitva tartás (díjmentes)

2024.02.09. 18:00-19:00 DONNA FASHION SHOW - SIDE EVENT (regisztrációhoz kötött)

2024.02.09. 20:00 - 22:00 FASHION SHOW + KOKTÉL PARTY (jegyhez kötött), f ellépő: Bari Lacika, kapunyitás: 19:00

Koktél party: 22:00-23:30 / divatbemutatóra vásárolt jegyhez kötött / A Divatbemutató tervezői:

SLANG SLANG X BACK2BAG, GBA STYLE, SIFFER DIA, AGNI’S, !LOOK!, EKATERINE CHEPAK KIDS, EKATERINA CHEPAK WOMAN, PETITE, ANITA JANIK, EVA MILLER, FORNIX ATELIER, ORSOLYA BALOGH ATELIER, JANA GAVALCOVA , NAVONA X JEANETTE STYLE , ORSOYA, DARCHI X BOELENY, AYPERI X WINONA COUTURE 2024.02.10. 12:00 - 20:00 POP UP STORE + BÁR nyitva tartás (díjmentes) 2024.02.10. 22:00 - 02:00 STUDIO 54 záró buli (jegyhez kötött)

Fellépő: Michael Jackson, The Palace zenekar, Nemazalány, Szofi, Becca, HARAZDY

V. Fashion Diffusion divatbemutató



Workshop: Rea Milla - modell workshop (február 9-én 15:30-17:30 között, 2x60 perc)

Anfisa Beauty Coach - a tudatos arcápolás (február 10-én 17:00-18:00 között)

A LUAN Accessories és a LUAN Home Decor bemutatja: A Napangyal csókja - "Tervezz a tervezővel” workshop 2024.02. 08-11.