A francia nők szerint egyetlen farmerra lesz szükségünk idén nyáron: ez az

Amalie Moosgaard Nielsen dán modell is is az egyszerűségre törekszik. A sikkes blézer és a trendi papucsok eleganciát kölcsönöznek az egyenes szárú farmernek, miközben az összeállítás laza marad. Ez a szett megállja a helyét az irodában, az utcán, de egy étterembe is felvehetjük. Ilyen az egyszerű sikk.

Időtlen elegancia

A tavaszhoz öltözve kombináljuk az egyenes szárú farmert egy túlméretezett, fehér vászoninggel. Egészítsük ki a szettet egy pár elegáns szandállal és egy statement táskával, így lesz a megjelenés időtlenül elegáns.