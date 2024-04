Hódít a piros harisnya: így viseld a tüzes kiegészítőt

A harisnyanadrág először a középkorban bukkant fel, és a férfiak körében volt elterjedt ruhadarab. A XIV. században a gazdagságot jelképezte a selyemből készült harisnya, de gyakori volt a gyapjúból vagy angórából varrt változata is. VIII. Henrik angol király is igencsak kedvelte ezt a ruhadarabot, amikor Velencében és Milánóban megjelent benne, nagy feltűnést keltett. Az első harisnyakötő mester Londonban kezdett dolgozni 1564-ben, akkoriban krétával dörzsölték be az anyagot, hogy szép fényt kapjon.