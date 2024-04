Katalin hercegné ikonikus ruhái a teltebb nőkön is jól állnak: plus size modell bizonyítja

Katie Sturino - akinek saját márkája is van - már régóta népszerűsíti a testpozitivitást a közösségi médiában. Célja, hogy elérje, a divat mindenkié, és be akarja bizonyítani, hogy egy teltebb nő is jól mutathat azokban a ruhákban, amelyeket eddig csak tökéletes testű nőkön láthattunk. Törekvése figyelemfelkeltő, ugyanis kampányában már jó ideje hírességek ruhát ölti magára és megmutatja, nem csupán tökéletes testtel lehet csinosnak és stílusosnak lenni. Most ezekből a képekből mutatunk néhányat, de Katie Instáján még számos hasonlót találhatsz.

Katalin hercegné ikonikus pulcsija...