A turkáló az új luxus - Ami régen ciki volt, ma már menő

Amikor gyerekek voltunk, a világ legutálatosabb és legcikibb dolga az volt, amikor a nagyobb testvérünk vagy más rokonunk elnyűtt, kinőtt ruháit kellett viselnünk. Alig vártuk, hogy felnőttként mi magunk vásárolhassunk a legújabb divat szerinti holmikat, pont olyanokat, mint amilyenekben a legmenőbb barátaink jártak. Eszünkbe sem jutott, hogy turkálóban vásároljunk. Ám ami régen ciki volt, az ma már igen is, hogy nagyon menő lett. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy hatalmas népszerűségnek örvend a használtruha adás-vétel. De lássuk azt az öt okot, hogy vajon miért!

Turkálóban vásárolni az új luxus

Forrás: Shutterstock

Ezért szeretünk turkálóban vásárolni

1. Nem köszön vissza

Az egyediségre mindannyian törekszünk, és bizony az önkifejezésünk fontos része az öltözködésünk. Igen ám, de a ruhaboltok kínálatát jelentősen meghatározza az éppen aktuális divat. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos fazont, maximum 2-3 színben tesznek ki a polcokra, méghozzá többmillió darabot. Így viszont kimondottan nehéz dolgunk van, ha valami olyan öltözékre vágyunk, ami nem jön szembe velünk az utcán, és ami tükrözi a saját egyéniségünket. Kivéve akkor, ha turkálóban vásárlunk, vagy körülnézünk anyáink, nagyanyáink szekrényében, ahol igazi vintage ritkaságokra bukkanhatunk. A használtruhák között kutakodva bármilyen fazonú, stílusú és színű darabokra lelhetünk, amelyek mindegyike olyannyira egyedi, hogy a környezetünkben szinte biztos, hogy senkinek nincs éppen ugyanolyanja.

2.Teszünk a környezetért

A fenntarthatóság egyre fontosabb szempont számunkra, és ez akkor is igaz, ha az öltözködésünkről van szó. Számos kutatás eredménye mutatott rá arra tényre, hogy milyen pazarlást hajtunk végre az újabb és újabb ruhadarabok beszerzésével.

Megállapították, hogy ha mostantól egyetlen új ruha sem készülne, akkor is szinte az idők végezetéig elegendő lenne a jelenlegi készlet minden ember számára.

De persze akkor is szükségünk van arra, hogy időnként felújítsuk a ruhatárunkat, lecseréljük a megunt darabokat olyanokra, amelyek megfelelnek a mostani ízlésünknek, passzol a hangulatunkhoz vagy az éppen aktuális életszakaszunkhoz. Ilyenkor jusson eszünkbe, hogy valaki más is éppen így gondolkodik, és lehet, hogy az ő ruhái azok, amelyekre nekünk szükségünk van. Akkor se keseredjünk el, vagy vessük el az ötletet, ha nincs időnk és energiánk végig járni a secondhand üzleteket, vagyis turkálókat, hiszen ma már online is beszerezhetünk bármit, amire szükségünk van. A közösségi oldalakon is találunk olyan csoportokat, ahol a felhasználók adják, veszik, cserélik a megunt darabjaikat, de még külön applikációk is vannak erre a célra. Böngésszünk kedvünkre, meglátjuk, hogy csodás dolgokat találunk! És arról se feledkezzünk meg, hogy a ruházati termékek gyártásáról már rengeteg tanulmány, cikk készült, amelyekből kiderül, hogy elképesztő mértékben károsítja a környezetet -írja a Fanny magazin.