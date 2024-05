Anya Taylor-Joy bugyi és melltartó nélkül vonult New York utcáin

A 28 éves Anya Taylor-Joy New Yorkban mutatta meg csodálatos alakját egy egészen feltűnő ruhában. A vörös, testéhez simuló darab már szemből is igen kihívónak tűnt, de az igazi meglepetést hátulról tartogatta.

A vezércsel sztárja nagyon pimasz öltözékben vonult New Yorkban a The Late Show with Stephen Colbert című műsorban való megjelenése előtt. A színésznő egy vörös Mugler miniruhát vett fel, ami elölről teljesen rásimult a testére, de az igazán érdekes részleteket hátulról tartogatta. Anya Taylor-Joy ruháját szalagok tartották a helyén, így az is világossá vált, hogy se bugyit, se melltartót nem visel a merész öltözék alatt. A szexi megjelenést egy tűsarkúval tette teljessé.

A színésznő nemrég a cannes-i filmfesztiválon is megmutatta csodás alakját, miközben egy lelkes rajongója mindenáron meg szerette volna szerezni a sztár aláírását.