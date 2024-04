Alig ismerik a brit király család üdvöskéjét, aki "többet ér", mint Katalin hercegné gyerekei együttvéve

A „fashionistaként" emlegetett Amelia a világ legnagyobb divatmárkáival működik együtt. A Dolce és Gabbana mellett dolgozott a Chanelnek és a Bulgarinak is, ezekből az együttműködésekből évi 793 000 fontot, azaz kb. 363 millió forintot keres a fiatal lány, aki 43. az utódlási sorban — írja az Express.

Nem Amelia az egyetlen, aki gazdagabb, mint György, Sarolta és Lajos. A nagymamája, a kenti hercegné vagyona akár a 3 és fél milliárd forintot is elérheti, de Harry herceg gyermekeinek is van mit a tejbe aprítania, kettejük nettó vagyona akár a másfél milliárd forintot is elérheti, természetesen dollárban.