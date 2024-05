Nem csak a húszéveseké a világ! Ezeket viselheted a nyári melegben húsz év felett is

Negyven év felettiek

nyári ruhák: minták és színek

magasderekú hosszabb sortok

lenge blúzok

lenge nadrágok (mintás színes egyszerű)

övek

blézer+farmer

platform szandál, alacsony sarkú szandál, edzőcipő

egyszerű úszódressz coveruppal

virágos midiruha

oversize napszemüveg

Forrás: Shutterstock

A negyvenes években is magabiztosan viselhetjük nyári ruháinkat, azonban ekkor is érdemes a szeretett testrészekre helyezni a hangsúlyt, hogy magabiztosan jelenhessünk meg. A ruhák formája helyett koncentrálhatunk a mintákra, egy bő nadrágot vagy túlméretezett ruhát feldobhatunk izgalmas nyári mintákkal. A hétköznapi szettek középpontja lehet egy vékony blúz, amely farmernadrággal vagy szoknyákkal is kombinálható. Kiegészítőként egy nagyobb, hangsúlyosabb keretű napszemüveget válasszunk, a nyári ruhák elegáns kiegészítője lehet továbbá egy különleges öv. Cipők tekintetében a magassarkúkat platformos szandálokra vagy nyárias tornacipőkre cserélhetjük, ugyanis a nyári időszakban fő a kényelem.

Ötven év felettiek

fehér lenge blúz

lenge maxiruhák (lágy színek, minták)

blézerek

kimonók

farmerkabát

kendők, sálak

lapos szandál, slip-on, loafer

statement ékszerek

színes táskák

nyári kalapok

wrap dress

Forrás: Shutterstock

Az ötvenes éveinkben is fontos nyáron a lenge öltözködés. A nyári bő nadrágokban, ruhákban és blúzokban garantáltan nem lesz melegünk. Ezeket akár rétegezhetjük egy mintás kimonóval, színes blézerrel vagy egyszerű farmerkabáttal is. A nyári ruhák 50 év felett talán legkedveltebb formája a maxiruha vagy a deréknél megkötött midiruha, amelyek eleganciát és nőiességet kölcsönöznek a megjelenésnek. Ne féljünk a színek és minták használatától, a letisztult szetteket pedig színes kendővel, táskával, nyári kalappal vagy feltűnő ékszerekkel tehetjük izgalmassá.